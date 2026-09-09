Названа дата выхода iOS 27: полный список моделей iPhone, которые обновятся (фото)

Apple анонсировала дату релиза iOS 27 на презентации iPhone 18 Pro. Обновление станет доступно для всех пользователей в понедельник, 14 сентября.

О деталях про сроки выпуска апдейта пишет MacRumors.

Дата выхода iOS 27 и поддерживаемые модели

Бета-версия iOS 27 для разработчиков вышла в июне, а публичное тестирование стартовало в июле. Список совместимых аппаратов полностью совпадает с iOS 26 и включает все устройства, начиная с серии iPhone 11.

14 сентября свежая версия ОС начнет поступать на ранее вышедшие iPhone, которые поддерживаются в 2026 году. Стоит учитывать, что на старых гаджетах появятся не все новые функции. Речь идет про ИИ-новшества. Актуальные инструменты Apple Intelligence заработают только на смартфонах чипами с A17 Pro и выше: это iPhone 15 Pro/Pro Max и более новые модели.

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Полный перечень совместимых моделей:

Серия iPhone 18 и Duo: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo. Серия iPhone 17 и Air: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air

iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air Серия iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max Серия iPhone 15: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max Серия iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max Серия iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max Серия iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Серия iPhone 11 и SE: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2-го поколения и новее)

Ранее сообщалось, что вышли iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Новинки получили уменьшенный вырез Dynamic Island, новый 2-нм процессор A20 Pro и камеру с переменной диафрагмой.

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