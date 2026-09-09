Названа дата выхода iOS 27: полный список моделей iPhone, которые обновятся (фото)
Apple анонсировала дату релиза iOS 27 на презентации iPhone 18 Pro. Обновление станет доступно для всех пользователей в понедельник, 14 сентября.
О деталях про сроки выпуска апдейта пишет MacRumors.
Дата выхода iOS 27 и поддерживаемые модели
Бета-версия iOS 27 для разработчиков вышла в июне, а публичное тестирование стартовало в июле. Список совместимых аппаратов полностью совпадает с iOS 26 и включает все устройства, начиная с серии iPhone 11.
14 сентября свежая версия ОС начнет поступать на ранее вышедшие iPhone, которые поддерживаются в 2026 году. Стоит учитывать, что на старых гаджетах появятся не все новые функции. Речь идет про ИИ-новшества. Актуальные инструменты Apple Intelligence заработают только на смартфонах чипами с A17 Pro и выше: это iPhone 15 Pro/Pro Max и более новые модели.
Полный перечень совместимых моделей:
- Серия iPhone 18 и Duo: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo.
- Серия iPhone 17 и Air: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air
- Серия iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- Серия iPhone 15: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- Серия iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- Серия iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- Серия iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- Серия iPhone 11 и SE: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2-го поколения и новее)
Ранее сообщалось, что вышли iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Новинки получили уменьшенный вырез Dynamic Island, новый 2-нм процессор A20 Pro и камеру с переменной диафрагмой.
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