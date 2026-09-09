Оголошено дату виходу iOS 27: повний перелік моделей iPhone, які отримають оновлення (фото)
Apple оголосила дату випуску iOS 27 під час презентації iPhone 18 Pro. Оновлення стане доступним для всіх користувачів у понеділок, 14 вересня.
Про подробиці щодо термінів випуску оновлення пише MacRumors.
Дата виходу iOS 27 та моделі, що підтримуються
Бета-версія iOS 27 для розробників вийшла в червні, а публічне тестування розпочалося в липні. Список сумісних пристроїв повністю збігається зі списком для iOS 26 і включає всі пристрої, починаючи з серії iPhone 11.
14 вересня свіжа версія ОС почне надходити на раніше випущені iPhone, які підтримуються у 2026 році. Варто врахувати, що на старих гаджетах з’являться не всі нові функції. Йдеться про інновації у сфері штучного інтелекту. Актуальні інструменти Apple Intelligence працюватимуть лише на смартфонах із чіпами A17 Pro та новішими: це iPhone 15 Pro/Pro Max та новіші моделі.
Повний перелік сумісних моделей:
- Серія iPhone 18 та Duo: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo.
- Серія iPhone 17 та Air: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air
- Серія iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- Серія iPhone 15: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- Серія iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- Серія iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- Серія iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- Серія iPhone 11 та SE: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2-го покоління та новіші)
Раніше повідомлялося, що вийшли iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Нові моделі отримали зменшений виріз Dynamic Island, новий 2-нм процесор A20 Pro та камеру зі змінною діафрагмою.
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