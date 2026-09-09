Оголошено дату виходу iOS 27: повний перелік моделей iPhone, які отримають оновлення (фото)

Apple оголосила дату випуску iOS 27 під час презентації iPhone 18 Pro. Оновлення стане доступним для всіх користувачів у понеділок, 14 вересня.

Про подробиці щодо термінів випуску оновлення пише MacRumors.

Дата виходу iOS 27 та моделі, що підтримуються

Бета-версія iOS 27 для розробників вийшла в червні, а публічне тестування розпочалося в липні. Список сумісних пристроїв повністю збігається зі списком для iOS 26 і включає всі пристрої, починаючи з серії iPhone 11.

14 вересня свіжа версія ОС почне надходити на раніше випущені iPhone, які підтримуються у 2026 році. Варто врахувати, що на старих гаджетах з’являться не всі нові функції. Йдеться про інновації у сфері штучного інтелекту. Актуальні інструменти Apple Intelligence працюватимуть лише на смартфонах із чіпами A17 Pro та новішими: це iPhone 15 Pro/Pro Max та новіші моделі.

Відео дня

Повний перелік сумісних моделей:

Серія iPhone 18 та Duo: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo. Серія iPhone 17 та Air: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air

iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air Серія iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max Серія iPhone 15: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max Серія iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max Серія iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max Серія iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Серія iPhone 11 та SE: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2-го покоління та новіші)

Раніше повідомлялося, що вийшли iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Нові моделі отримали зменшений виріз Dynamic Island, новий 2-нм процесор A20 Pro та камеру зі змінною діафрагмою.

Також Фокус писав про анонс складаного смартфона iPhone Duo та навушників AirPods 5.