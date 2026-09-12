Первый в истории бой морских дронов: украинский Sargan уничтожил МБэК РФ (видео)
Силы обороны Украины впервые потопили российский безэкипажный катер (МБэК) в Черном море с помощью морского беспилотника.
Украинский дрон Sargan-3000 уничтожил российский морской беспилотный катер пулеметным огнем. Соответствующее видео опубликовал официальный Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Сообщается, что Военно-морские силы ВСУ провели операцию совместно с Главным управлением разведки (ГУР).Важно
Украинские разведчики обнаружили цель в Черном море, после чего российский МБеК был успешно нейтрализован. Для уничтожения цели использовался беспилотный катер ВМС Sargan-3000, оснащенный автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм.
"Это первое в истории морское сражение между беспилотными катерами", — подчеркнули в ВМС ВСУ.
Напомним, 3 сентября российский город Сочи подвергся нападению морских беспилотников. Целью мог стать корабль, который ранее находился в районе порта Новороссийск.
Фокус также сообщал, что в ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удар по складу морских дронов, железнодорожным мостам и подразделению РЭР Черноморского флота РФ.