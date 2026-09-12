Перший в історії бій морських дронів: український Sargan знищив МБеК РФ (відео)

Сили оброни України вперше потопили російський безекіпажний катер (МБеК) у Чорному морі за допомогою морського безпілотника.

Український дрон Sargan-3000 знищив російський морський безекіпажний катер кулеметним вогнем. Відповідне відео оприлюднив офіційний Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Знищення російського МБеК у Чорному морі

Повідомляється, що Військово-морські сили ЗСУ провели операцію у взаємодії з Головним управлінням розвідки (ГУР).

Важливо

Морскі дрони Magura почнуть виробляти у США: заводи випускатимуть до тисячі на рік

Українські розвідники виявили ціль у Чорному морі, після чого російський МБеК був успішно знешкоджений. Для знищення цілі використовувався безекіпажний катер ВМС Sargan-3000, оснащений автоматичною туреллю RWS "Protector" 12,7 mm.

"Це перший в історії морський бій між безекіпажними катерами" — наголосили у ВМС ЗСУ.

Видео дня

Нагадаємо, 3 вересня російське місто Сочі атакували морські безпілотники. Ціллю міг стати корабель, який раніше працював у районі порту Новоросійськ.

Фокус також повідомляв, що у ніч на 1 серпня Сили оборони України уразили склад морських дронів, залізничні мости та підрозділ РЕР Чорноморського флоту РФ.