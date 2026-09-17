Недорогой Samsung Galaxy A18 4G с AMOLED-дисплеем уже в продаже: цена, характеристики (фото)

Samsung открыла продажи бюджетного смартфона Galaxy A18 4G на европейском рынке. Аппарат получил новый процессор Exynos, улучшенную защиту корпуса и шесть лет обновлений ПО.

Первые официальные сведения о новинке и цены появились в региональных интернет-магазинах Франции, Норвегии и Швеции, пишет GSMArena.

Процессор и экран Galaxy A18 4G

На смену MediaTek Helio G99 из прошлой модели A17 пришел фирменный процессор Exynos 1610. Детальные характеристики этой платформы еще не известны. Смартфон поставляется с Android 17 и оболочкой One UI 9. Компания гарантирует выпуск обновлений ОС в течение шести лет, а поддержка патчами безопасности продлится до конца октября 2032 года.

Телефон оснащен 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2340x1080 и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная камера на 13 Мп размещена в каплевидном вырезе дисплея. Корпус аппарата защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP64, тогда как прошлая модель имела сертификат IP54. Толщина корпуса составляет 7,7 мм при весе 196 граммов.

Видео дня

Дизайн и цвета Samsung Galaxy A18 4G Фото: Samsung

Камеры, аккумулятор и стоимость Galaxy A18 4G

Среди камер в наличии основной 50-мегапиксельный сенсор со светосилой f/1.8 без оптической стабилизации, 5-Мп сверхширокоугольный модуль и макрообъектив на 2 Мп. Запись видео ограничена форматом 1080p при 30 кадрах в секунду.

Батарея емкостью 5000 мАч рассчитана на 1200 циклов зарядки. Модель поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, восполняя половину емкости за 30 минут. Смартфон сохранил слот для карт памяти microSD и выходит в сером, светло-голубом и черном цветах.

Смартфон сохранил слот для карт памяти microSD и выходит в сером, светло-голубом и черном цветах. Поставки покупателям начнутся 18 сентября.

Цены в Европе:

Samsung Galaxy A18 4G 4/128GB — 280 евро (в Норвегии и Швеции — 3290 крон).

— 280 евро (в Норвегии и Швеции — 3290 крон). Samsung Galaxy A18 4G 4/256GB — примерно 440 евро.

Прошлогодний Galaxy A17 4G на старте продаж стоил 200 евро за конфигурацию с 6 ГБ оперативной памяти, так что подорожание существенное, сказывается кризис на рынке ОЗУ. В ассортименте украинских ритейлеров Samsung Galaxy A18 4G пока не появился, так что локальные цены узнаем позже. Телефон стоит ожидать в Украине, поскольку предшественник Galaxy A17 4G у нас продается.

Ранее сообщалось, что обнародованы функции обновления One UI 9 для смартфонов Samsung Galaxy и поддерживаемые модели.

Также Фокус писал про топ-5 популярных серий смартфонов 2026 года. Среди них — Samsung Galaxy A, iPhone 17 и не только.