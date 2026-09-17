Недорогий Samsung Galaxy A18 4G з AMOLED-дисплеєм уже у продажу: ціна, характеристики (фото)

Компанія Samsung розпочала продаж бюджетного смартфона Galaxy A18 4G на європейському ринку. Пристрій отримав новий процесор Exynos, покращений захист корпусу та шість років оновлень програмного забезпечення.

Перші офіційні відомості про новинку та ціни з’явилися в регіональних інтернет-магазинах Франції, Норвегії та Швеції, пише GSMArena.

Процесор та екран Galaxy A18 4G

На зміну MediaTek Helio G99 з попередньої моделі A17 прийшов фірмовий процесор Exynos 1610. Детальні характеристики цієї платформи поки що невідомі. Смартфон постачається з Android 17 та оболонкою One UI 9. Компанія гарантує випуск оновлень ОС протягом шести років, а підтримка патчів безпеки триватиме до кінця жовтня 2032 року.

Телефон оснащений 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 та частотою оновлення 90 Гц. Фронтальна камера на 13 Мп розміщена у краплеподібному вирізі дисплея. Корпус пристрою захищений від пилу та бризок води за стандартом IP64, тоді як попередня модель мала сертифікат IP54. Товщина корпусу становить 7,7 мм при вазі 196 грамів.

Видео дня

Дизайн та кольори Samsung Galaxy A18 4G Фото: Samsung

Камери, акумулятор та вартість Galaxy A18 4G

Серед камер у комплекті — основний 50-мегапіксельний сенсор зі світлосилою f/1.8 без оптичної стабілізації, 5-мегапіксельний надширококутний модуль та макрооб'єктив на 2 Мп. Запис відео обмежений форматом 1080p при 30 кадрах на секунду.

Акумулятор ємністю 5000 мА·год розрахований на 1200 циклів заряджання. Модель підтримує дротове заряджання потужністю 25 Вт, що дозволяє відновити половину ємності за 30 хвилин. Смартфон зберіг слот для карт пам'яті microSD і випускається в сірому, світло-блакитному та чорному кольорах.

Смартфон зберіг слот для карт пам'яті microSD і випускається у сірому, світло-блакитному та чорному кольорах. Поставки покупцям розпочнуться 18 вересня.

Ціни в Європі:

Samsung Galaxy A18 4G 4/128 ГБ — 280 євро (у Норвегії та Швеції — 3290 крон).

— 280 євро (у Норвегії та Швеції — 3290 крон). Samsung Galaxy A18 4G 4/256 ГБ — приблизно 440 євро.

Минулорічний Galaxy A17 4G на початку продажів коштував 200 євро за конфігурацію з 6 ГБ оперативної пам'яті, тож подорожчання є суттєвим — криза на ринку ОЗУ дається взнаки. У асортименті українських ритейлерів Samsung Galaxy A18 4G поки що не з'явився, тож про місцеві ціни дізнаємося пізніше. Цього телефону варто очікувати в Україні, оскільки його попередник, Galaxy A17 4G, у нас продається.

Раніше повідомлялося, що оприлюднено функції оновлення One UI 9 для смартфонів Samsung Galaxy та перелік моделей, що підтримуються.

Також "Фокус" писав про п’ятірку найпопулярніших серій смартфонів 2026 року. Серед них — Samsung Galaxy A, iPhone 17 та інші.