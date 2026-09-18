Надежная зарядная станция среднего класса: названа лучшая модель на 1000 Вт в 2026 году

Портативная электростанция Bluetti AC70P сочетает номинальную мощность 1000 Вт, аккумулятор LiFePO4 емкостью 864 Вт·ч и вес 10,7 кг. Модель закрывает базовые потребности квартиры при отключениях света, питая газовые котлы, роутеры, ноутбуки и кухонные приборы.

Фокус изучил возможности модели Bluetti AC70P. Это сбалансированная зарядная станция с надежными аккумуляторами, которая способна закрыть большинство потребностей при веерных отключениях электроэнергии.

Технические характеристики Bluetti AC70P

Емкость аккумулятора: 864 Вт·ч (тип LiFePO4, более 3000 циклов до 80%)

864 Вт·ч (тип LiFePO4, более 3000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1000 Вт (пиковая — 2000 Вт)

1000 Вт (пиковая — 2000 Вт) Выходные разъемы: 2 розетки 220 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A (по 12 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А, панель беспроводной зарядки 15 Вт

2 розетки 220 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 порта USB-A (по 12 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А, панель беспроводной зарядки 15 Вт Время зарядки от розетки: 45 минут до 80% в турборежиме (850 Вт), 1,5 часа до 100%

45 минут до 80% в турборежиме (850 Вт), 1,5 часа до 100% Вход для солнечных панелей: порт DC мощностью до 500 Вт (зарядка за 2 часа)

порт DC мощностью до 500 Вт (зарядка за 2 часа) Подключение внешних батарей: поддержка модулей B80P, B230 и B300

поддержка модулей B80P, B230 и B300 Вес и размеры: 10,7 кг; 314 х 209,5 х 255,8 мм

10,7 кг; 314 х 209,5 х 255,8 мм Гарантия: 5 лет

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Цена в Украине:

Bluetti AC70P 1000W 864Wh — от 29 999 грн.

Зарядная станция Bluetti AC70P Фото: Bluetti

Особенности зарядки и подключения

Инвертор станции выдает чистую синусоиду, что исключает сбои при питании чувствительной электроники. Устройство поддерживает функцию источника бесперебойного питания (ИБП), автоматически переключая нагрузку на батарею при пропадании напряжения в сети.

При коротких интервалах подачи электричества выручает режим турбо-зарядки мощностью 850 Вт, восполняющий основную часть емкости за 45 минут. Если сеть перегружена, через фирменное приложение Bluetti можно выбрать тихий режим Silent (190 Вт), при котором вентиляторы охлаждения работают с минимальным шумом.

Для подпитки мобильных телефонов предусмотрена площадка беспроводной зарядки стандарта Qi, а два порта Type-C мощностью по 100 Вт каждый позволяют заряжать современные ноутбуки с поддержкой протокола Power Delivery без внешних адаптеров питания, что экономит энергию станции.

Отзывы пользователей о Bluetti AC70P

Владельцы станции в Украине отмечают, что Bluetti AC70P подходит для следующих сценариев эксплуатации:

Газовые котлы отопления: Станция без проблем запускает фазозависимые двухконтурные котлы (например, Proteus) благодаря правильной синусоиде.

Станция без проблем запускает фазозависимые двухконтурные котлы (например, Proteus) благодаря правильной синусоиде. Рабочее место и свет: При одновременном подключении ноутбука, внешнего монитора, Wi-Fi роутера и базового освещения в квартире запас энергии обеспечивает не менее 8 часов непрерывной работы.

При одновременном подключении ноутбука, внешнего монитора, Wi-Fi роутера и базового освещения в квартире запас энергии обеспечивает не менее 8 часов непрерывной работы. Холодильники: Станция справляется с пусковыми токами инверторных холодильников, хотя для более длительной их работы стоит рассмотреть и Bluetti AC180P.

Пользователи хвалят тихий режим зарядки для ночного времени, однако отмечают, что при быстрой турбо-зарядке вентиляторы работают ощутимо громче.

В целом Bluetti AC70P — достаточно надежный выбор в своей категории и отзывы у станции в основном положительные.

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