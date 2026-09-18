Надійна зарядна станція середнього класу: названо найкращу модель на 1000 Вт у 2026 році

Портативна електростанція Bluetti AC70P поєднує номінальну потужність 1000 Вт, акумулятор LiFePO4 ємністю 864 Вт·год та вагу 10,7 кг. Ця модель задовольняє основні потреби квартири під час відключень електроенергії, забезпечуючи живленням газові котли, маршрутизатори, ноутбуки та кухонні прилади.

Фокус дослідив можливості моделі Bluetti AC70P. Це збалансована зарядна станція з надійними акумуляторами, яка здатна задовольнити більшість потреб під час періодичних відключень електроенергії.

Технічні характеристики Bluetti AC70P

Ємність акумулятора: 864 Вт·год (тип LiFePO4, понад 3000 циклів до 80 %)

864 Вт·год (тип LiFePO4, понад 3000 циклів до 80 %) Номінальна потужність: 1000 Вт (пікова — 2000 Вт)

1000 Вт (пікова — 2000 Вт) Вихідні роз'єми: 2 розетки 220 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (по 12 Вт), прикурювач 12 В/10 А, панель бездротової зарядки 15 Вт

2 розетки 220 В, 2 порти USB-C (по 100 Вт), 2 порти USB-A (по 12 Вт), прикурювач 12 В/10 А, панель бездротової зарядки 15 Вт Час заряджання від розетки: 45 хвилин до 80% у турборежимі (850 Вт), 1,5 години до 100%

45 хвилин до 80% у турборежимі (850 Вт), 1,5 години до 100% Вхід для сонячних панелей: порт DC потужністю до 500 Вт (зарядка за 2 години)

порт DC потужністю до 500 Вт (зарядка за 2 години) Підключення зовнішніх батарей: підтримка модулів B80P, B230 та B300

підтримка модулів B80P, B230 та B300 Вага та розміри: 10,7 кг; 314 × 209,5 × 255,8 мм

10,7 кг; 314 × 209,5 × 255,8 мм Гарантія: 5 років

Видео дня

Ціна в Україні:

Bluetti AC70P 1000 Вт 864 Вт·год — від 29 999 грн.

Зарядна станція Bluetti AC70P Фото: Bluetti

Особливості заряджання та підключення

Інвертор станції видає чисту синусоїду, що виключає збої під час живлення чутливої електроніки. Пристрій підтримує функцію джерела безперебійного живлення (ДБЖ), автоматично перемикаючи навантаження на акумулятор у разі зникнення напруги в мережі.

У разі коротких перерв у електропостачанні на допомогу приходить режим турбозарядки потужністю 850 Вт, який відновлює основну частину ємності за 45 хвилин. Якщо мережа перевантажена, через фірмовий додаток Bluetti можна вибрати тихий режим Silent (190 Вт), під час якого вентилятори охолодження працюють з мінімальним шумом.

Для підзарядки мобільних телефонів передбачено майданчик для бездротової зарядки стандарту Qi, а два порти Type-C потужністю 100 Вт кожен дають змогу заряджати сучасні ноутбуки з підтримкою протоколу Power Delivery без зовнішніх адаптерів живлення, що економить енергію станції.

Відгуки користувачів про Bluetti AC70P

Власники станції в Україні зазначають, що Bluetti AC70P підходить для таких сценаріїв використання:

Газові котли опалення: Станція без проблем запускає фазозалежні двоконтурні котли (наприклад, Proteus) завдяки правильній синусоїді.

Станція без проблем запускає фазозалежні двоконтурні котли (наприклад, Proteus) завдяки правильній синусоїді. Робоче місце та освітлення: При одночасному підключенні ноутбука, зовнішнього монітора, Wi-Fi-роутера та базового освітлення в квартирі запас енергії забезпечує не менше 8 годин безперервної роботи.

При одночасному підключенні ноутбука, зовнішнього монітора, Wi-Fi-роутера та базового освітлення в квартирі запас енергії забезпечує не менше 8 годин безперервної роботи. Холодильники: Станція справляється з пусковими струмами інверторних холодильників, хоча для їх більш тривалої роботи варто розглянути й Bluetti AC180P.

Користувачі хвалять тихий режим заряджання для нічного часу, однак зазначають, що під час швидкого турбо-заряджання вентилятори працюють відчутно гучніше.

Загалом Bluetti AC70P — досить надійний вибір у своїй категорії, і відгуки про цю станцію здебільшого позитивні.

Раніше повідомлялося про потужні зарядні станції, що з’являться восени 2026 року, які підходять для холодильника.

Також Фокус писав про 3 портативні зарядні станції, які забезпечать електроенергією всю квартиру. Названо найкращі моделі Bluetti, Anker, EcoFlow.