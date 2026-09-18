Один из лучших камерофонов 2026 года: раскрыта новинка, превзошедшая iPhone 18 Pro Max

Компания vivo готовит презентацию флагманской линейки смартфонов X500, анонс которой запланирован на 21 сентября.

Незадолго до показа в сеть утекли ключевые технические параметры старшей модели vivo X500 Pro Max, а сам гаджет прошел сертификацию регулятора TDRA в ОАЭ. Подробности о характеристиках будущего флагмана сообщает издание GSMArena.

Экран 144 Гц и чипсет Dimensity 9600 Pro

Смартфон оснастили плоской 6,85-дюймовой LTPO OLED-матрицей с частотой обновления 144 Гц и тонкими рамками. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Также установлен емкий аккумулятор на 7000 мАч. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку.

Камеры с оптикой CIPA 7.0

Набор камер на задней панели включает в себя три модуля:

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Основной сенсор: кастомный датчик Sony Lytia 910 формата 1/1,28" с технологией LOFIC и системой оптической стабилизации с отклонением до 3 градусов.

кастомный датчик Sony Lytia 910 формата 1/1,28" с технологией LOFIC и системой оптической стабилизации с отклонением до 3 градусов. Сверхширокоугольный модуль: 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL JNX.

50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL JNX. Перископический телефото: 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP0 формата 1/1.4". Модуль получил стабилизацию уровня CIPA 7.0 и поддерживает работу с 400-мм телеконвертером для увеличения значений зума.

Глобальный релиз X500 Pro Max ожидается в октябре или ноябре.

Ранее сообщалось про топ-5 популярных серий смартфонов 2026 года. Объявлены лидирующие линейки смартфонов во втором квартале 2026 года. Среди них — Samsung Galaxy A, iPhone 17 и не только.