Один із найкращих камерофонів 2026 року: розкрито новинку, яка перевершила iPhone 18 Pro Max

Компанія vivo готує презентацію флагманської лінійки смартфонів X500, анонс якої заплановано на 21 вересня.

Незадовго до презентації в мережу просочилися основні технічні параметри топової моделі vivo X500 Pro Max, а сам гаджет пройшов сертифікацію регуляторного органу TDRA в ОАЕ. Подробиці щодо характеристик майбутнього флагмана повідомляє видання GSMArena.

Екран із частотою оновлення 144 Гц та чіпсет Dimensity 9600 Pro

Смартфон оснащено плоскою 6,85-дюймовою LTPO OLED-матрицею з частотою оновлення 144 Гц і тонкими рамками. За продуктивність пристрою відповідає процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Також встановлено акумулятор ємністю 7000 мА·год. Телефон підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт та бездротову зарядку.

Камери з оптикою CIPA 7.0

Набір камер на задній панелі складається з трьох модулів:

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Основний сенсор: спеціальний датчик Sony Lytia 910 формату 1/1,28" з технологією LOFIC та системою оптичної стабілізації з відхиленням до 3 градусів.

спеціальний датчик Sony Lytia 910 формату 1/1,28" з технологією LOFIC та системою оптичної стабілізації з відхиленням до 3 градусів. Надширококутний модуль: 50-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL JNX.

50-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL JNX. Перископічний телеоб'єктив: 200-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL HP0 формату 1/1,4". Модуль отримав стабілізацію рівня CIPA 7.0 і підтримує роботу з 400-мм телеконвертером для збільшення значень зуму.

Світова прем'єра X500 Pro Max очікується в жовтні або листопаді.

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