Мощный смартфон Motorola по средней цене: какая модель 2026 года удивила в тестах (фото)

Смартфон Motorola Edge 70 Max сочетает субфлагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5, емкую батарею и яркий дисплей.

Новинка предлагает топовый уровень быстродействия по цене, которая ниже, чем у многих флагманов. Эксперты GSMArena провели серию тестов новинки, резюмируем главные выводы из обзора.

Технические характеристики Motorola Edge 70 Max

Дисплей: 6,82" LTPO AMOLED, 3168x1440, 144 Гц, 10 бит, HDR10+, пиковая яркость до 7000 нит, Gorilla Glass 7i

6,82" LTPO AMOLED, 3168x1440, 144 Гц, 10 бит, HDR10+, пиковая яркость до 7000 нит, Gorilla Glass 7i Процессор: 3-нм Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (Oryon V3, 8 ядер до 3,8 ГГц), графика Adreno 829

3-нм Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (Oryon V3, 8 ядер до 3,8 ГГц), графика Adreno 829 Память: 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, накопитель 256 ГБ (UFS 4.1), слот для карт памяти отсутствует

8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, накопитель 256 ГБ (UFS 4.1), слот для карт памяти отсутствует Основная камера: 50 Мп (f/1.8, 24 мм, OIS) + 8 Мп (сверхширокоугольная, 119 градусов, автофокус)

50 Мп (f/1.8, 24 мм, OIS) + 8 Мп (сверхширокоугольная, 119 градусов, автофокус) Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.2, 22 мм)

32 Мп (f/2.2, 22 мм) Аккумулятор: 7100 мАч, проводная зарядка 90 Вт, магнитная беспроводная зарядка Qi2.2 на 25 Вт, реверсивная зарядка 5 Вт

7100 мАч, проводная зарядка 90 Вт, магнитная беспроводная зарядка Qi2.2 на 25 Вт, реверсивная зарядка 5 Вт Корпус: алюминиевая рама, стекло Gorilla Glass 7i сзади, защита IP68/IP69 и MIL-STD-810H, вес 221 г

алюминиевая рама, стекло Gorilla Glass 7i сзади, защита IP68/IP69 и MIL-STD-810H, вес 221 г Звук и связь: стереодинамики Dolby Atmos (-25.3 LUFS), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G, две SIM + две eSIM

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Дисплей Motorola Edge 70 Max Фото: gsmarena.com

Дисплей, производительность и тесты

Экран Motorola Edge 70 Max выполнен на базе яркой LTPO AMOLED-матрицы с кадровой частотой 144 Гц. Измеренная максимальная яркость в автоматическом режиме под прямым солнечным светом составила 1571 нит. Дисплей обеспечивает четкую картинку за счет плотности 510 ppi и защищен от царапин стеклом Gorilla Glass 7i.

Аппаратная платформа смартфона построена на 3-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 5. В бенчмарке AnTuTu v11 телефон набрал 3 057 494 балла, а в многоядерном тесте GeekBench 6 результат составил 9315 баллов. Модель справляется с тяжелыми играми и работает очень быстро. Единственным ограничением выступает безальтернативный накопитель объемом 256 ГБ — версий с большей вместимостью производитель не предлагает.

Камеры и результаты тестов автономности

Главная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией делает детализированные снимки с естественной цветопередачей днем и в сумерках. Сверхширокоугольный модуль на 8 Мп уступает основному сенсору по резкости, но оснащен автофокусом, позволяя снимать макросцены. Оптический зум в телефоне отсутствует. Фронтальный 32-Мп сенсор выдает качественные автопортреты и умеет записывать видео в 4K при 30 fps.

Батарея емкостью 7100 мАч показала в тесте активного использования GSMArena результат 19 часов 29 минут. Адаптер мощностью 90 Вт заряжает аккумулятор до 50% за 21 минуту, а полный цикл занимает 51 минуту. Также гаджет поддерживает магнитную беспроводную зарядку стандарта Qi2.2 мощностью 25 Вт.

Дизайн Motorola Edge 70 Max Фото: gsmarena.com

Преимущества и недостатки Motorola Edge 70 Max

Преимущества:

Прочный корпус с алюминиевой рамкой, защитой IP68/IP69 и сертификатом MIL-STD-810H.

Четкий и яркий LTPO OLED-экран с частотой обновления 144 Гц.

Высокая автономность с батареей на 7100 мАч и поддержка магнитной зарядки Qi2.2.

Процессор Snapdragon 8 Gen 5 с запасом скорости для любых задач.

Чистая оболочка Hello UI без лишнего стороннего софта.

Недостатки:

Ощутимый вес корпуса (221 грамм).

Отсутствие отдельного телеобъектива для оптического приближения.

Простой сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп.

Единственный вариант встроенной памяти на 256 ГБ.

Цена:

Motorola Edge 70 Max 8/256GB — 34 999 грн.

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