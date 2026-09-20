Доступный телефон Xiaomi с огромной батареей: какая модель стала хитом этой осени (фото)

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro получил аккумулятор емкостью 8340 мАч, защиту корпуса по стандарту IP69K и большой экран. Что показали первые тесты от экспертов?

Результаты тестирования времени работы и скорости зарядки телефона, а также его ключевые параметры, опубликовало издание GSMArena.

Технические характеристики Redmi Note 17 Pro

Дисплей: 6,83" AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 бит (68 млрд цветов), ШИМ 3840 Гц, пиковая яркость до 3500 нит, Gorilla Glass Victus 2

6,83" AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 бит (68 млрд цветов), ШИМ 3840 Гц, пиковая яркость до 3500 нит, Gorilla Glass Victus 2 Процессор: 4-нм Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (8 ядер до 2,4 ГГц), графика Adreno 710

4-нм Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (8 ядер до 2,4 ГГц), графика Adreno 710 Память: от 6 до 12 ГБ ОЗУ, накопитель стандарта UFS 3.1 объемом 128, 256 или 512 ГБ

от 6 до 12 ГБ ОЗУ, накопитель стандарта UFS 3.1 объемом 128, 256 или 512 ГБ Камеры: основная 50 Мп (f/1.8, OIS) + 8 Мп сверхширокоугольная (120 градусов); фронтальная 16 Мп

основная 50 Мп (f/1.8, OIS) + 8 Мп сверхширокоугольная (120 градусов); фронтальная 16 Мп Аккумулятор: 8340 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, реверсивная зарядка 22,5 Вт

8340 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, реверсивная зарядка 22,5 Вт Корпус: пластиковая рама, защита от воды и горячих струй IP68/IP69K, ударопрочность при падениях до 3 метров, вес 223 г

пластиковая рама, защита от воды и горячих струй IP68/IP69K, ударопрочность при падениях до 3 метров, вес 223 г Связь и звук: 5G, две SIM + eSIM, стереодинамики Dolby Atmos, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, ИК-порт

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Смартфон Redmi Note 17 Pro Фото: Redmi

Результаты тестов батареи Redmi Note 17 Pro

Глобальная версия Redmi Note 17 Pro оснащена аккумулятором на 8340 мАч, тогда как китайская модель получила емкость 9000 мАч. В тестах телефон показал общий результат активного использования 17 часов 31 минуту, опередив предшественника Redmi Note 15 Pro почти на два часа.

Показатели автономности в отдельных сценариях:

Телефонные разговоры: 46:02 часов

46:02 часов Воспроизведение видео: 32:41 часов

32:41 часов Веб-серфинг: 16:40 часов

16:40 часов Гейминг: 7:50 часов

Тест аккумулятора Xiaomi Redmi Note 17 Pro Фото: gsmarena.com

В игровом тесте процессор Snapdragon 6s Gen 4 показал повышенный расход энергии, уступив конкурентам с менее емкими батареями. Мощность зарядки выросла с 45 до 67 Вт. Набор 50% емкости занимает 34 минуты, а полный цикл зарядки длится 1 час 20 минут. Увеличение мощности зарядного устройства компенсировало возросший объем аккумулятора, поэтому общее время у розетки осталось на уровне прошлой модели.

В целом телефон получился интересным, прежде всего за счет аккумулятора. Увы, по части производительности и объема оперативной памяти новинке удивить не удалось (даже произошел регресс, в прошлом году ставили не менее 8 ГБ), поскольку кризис на рынке ОЗУ не дает производителям устанавливать более продвинутое железо по адекватной цене.

Тем не менее за счет большого и яркого дисплея в сочетании с емкой АКБ для мультимедийных задач Redmi Note 17 Pro подходит отлично. Это крепкий середняк 2026 года, который закроет потребности большинства пользователей.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G 6/256GB — 16 999 грн.

— 16 999 грн. Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G 8/512GB — 20 999 грн.

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