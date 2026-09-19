Лучшие недорогие смартфоны осени 2026 года: топ-6 моделей Samsung, Realme, POCO и не только

Выбрать качественный и недорогой телефон в 2026 году стало проще благодаря острой конкуренции брендов Samsung, Xiaomi, POCO, Realme и Motorola.

Даже в бюджетном сегменте производители предлагают яркие OLED-экраны, емкие батареи и достойный уровень прозводительности.

Каждая модель в этом списке отобрана с учетом баланса стоимости и технических параметров на украинском рынке в сентябре 2026 года. Фокус отсортировал смартфоны в порядке от самых дешевых к более дорогим.

Samsung Galaxy A08

Эта новый базовый телефон бренда для самых основных задач, подойдет в качестве первого аппарата, долго работает от батареи.

Samsung Galaxy A08 оснащен 6,7-дюймовым экраном PLS LCD с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1600x720. Внутри установлен 6-нм процессор начального уровня MediaTek Helio G99 с видеоускорителем Mali-G57 MC2. В наличии 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель объемом 128 ГБ расширяется картой памяти microSD через отдельный слот. Программная часть построена на базе ОС Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9, для которой заявлено шесть крупных обновлений системы (в течение 6 лет).

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Дизайн Samsung Galaxy A08 Фото: Samsung

На задней панели Galaxy A08 находится 50-мегапиксельная основная камера с автофокусом и вспомогательный датчик, а спереди установлен модуль на 8 Мп. Батарея емкостью 6000 мАч поддерживает адаптеры мощностью 25 Вт. Корпус имеет толщину 8 мм при весе 197 граммов, защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP64 и сохранил разъем 3,5 мм для проводных наушников.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A08 4/128GB — 10 699 грн.

POCO M8 5G

Тонкий и легкий середняк с качественным AMOLED-дисплеем и сбалансированным железом.

POCO M8 5G оборудован 6,77-дюймовым 12-битным экраном (до 68 млрд цветов) с разрешением 2392x1080 (FHD+), частотой развертки 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Панель поддерживает высокую частоту ШИМ 3840 Гц, что важно для комфорта глаз при эксплуатации на низкой яркости. Платформа — неплохой 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с графикой Adreno 710. Предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и хранилище стандарт UFS 2.2 на 256 ГБ. В тесте AnTuTu v10 смартфон набирает 631 693 балла.

Дисплей POCO M8 5G Фото: gsmarena.com

Основная камера на 50 Мп работает в паре со вспомогательным сенсором и записывает видео в 4K при 30 кадрах в секунду, а фронтальный модуль получил разрешение 20 Мп. Батарея на 5520 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 45 Вт и реверсивную зарядку мощностью 18 Вт. Корпус POCO M8 5G имеет толщину всего 7,4 мм при весе 178 граммов, укомплектован стереодинамиками с Dolby Atmos, подэкранным сканером отпечатков и защищен от влаги по стандарту IP66. Заявлено не менее 4 лет крупных обновлений ОС Android.

Цена в Украине:

POCO M8 5G 8/256GB — от 12 513 грн.

Motorola Edge 60 Fusion

Стильный представитель среднего класса с изогнутым экраном, влагозащитой уровня флагманов и задней крышкой из экокожи.

Смартфон оборудован 6,67-дюймовым 10-битным дисплеем P-OLED с высоким разрешением 2712x1220, поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит под защитой стекла Gorilla Glass 7i. Аппаратная часть Moto Edge 60 Fusion базируется на 4-нм чипе MediaTek Dimensity 7300 с графикой Mali-G615 MC2. Чип трудится в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. В тесте AnTuTu v10 модель выдает 656 811 баллов.

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion Фото: Phone Arena

За съемку отвечает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и 13-Мп сверхширокоугольный модуль с автофокусом для макросъемки. Фронтальная камера на 32 Мп поддерживает запись 4K-видео. Аккумулятор емкостью 5200 мАч заряжается от адаптера мощностью 68 Вт. Корпус толщиной 8 мм защищен от воды по стандартам IP68/IP69 и военному сертификату MIL-STD-810H.

Цена в Украине:

Moto Edge 60 Fusion 8/256GB — 13 999 грн.

Samsung Galaxy A27 5G

Практичный телефон от корейского производителя с длительным циклом обновлений и стеклянным корпусом.

Galaxy A27 5G получил 6,7-дюймовую матрицу Super AMOLED с разрешением 2340x1080 (FHD+) и частотой обновления 120 Гц, защищенную с обеих сторон закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+. Быстродействие обеспечивает 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с видеочипом Adreno 710, 6 ГБ ОЗУ и быстрым накопителем UFS 3.1 объемом от 128 ГБ с возможностью установки карты памяти. В бенчмарке AnTuTu v10 аппарат показывает результат 694 659 баллов.

Телефон Samsung Galaxy A27 Фото: Samsung

Камера смартфона включает основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, 5-Мп широкоугольный датчик и 2-Мп макрообъектив с поддержкой видеозаписи в 4K. Батарея на 5000 мАч восполняет 45% емкости за 30 минут благодаря 25-ваттной зарядке. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Модель гарантированно получит шесть крупных обновлений Android.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A27 5G 6/128GB — 14 299 грн.

Realme 15 5G

Модель c плавным дисплеем 144 Гц, емкой батареей и весьма привлекательной ценой за большой объем памяти (редкость в условиях сегодняшнего кризиса на рынке комплектующих).

Смартфон оснащен 6,77-дюймовой 10-битной AMOLED-панелью с частотой 144 Гц, разрешением 2392x1080, пиковой яркостью 4500 нит и безопасной частотой ШИМ-затемнения 3840 Гц. Производительность среднего уровня в Realme 15 5G обеспечивает 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7300+ в связке с 12 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ.

Смартфон Realme 15 5G Фото: SmartPrix

Основная камера получила 50-Мп сенсор с оптической стабилизацией и 8-Мп сверхширокоугольный датчик с углом обзора 112 градусов. Фронтальный модуль на 50 Мп умеет записывать видео в 4K. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю 80-ваттную зарядку, набирая 50% емкости за 25 минут. Корпус толщиной 7,7 мм защищен от пыли и струй горячей воды по стандартам IP68/IP69.

Цена в Украине:

Realme 15 5G 12/512GB — 15 999 грн.

Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G

Продвинутый представитель актуальной серии Redmi Note 2026 года с массивной батареей и большим экраном.

REDMI Note 17 Pro 5G укомплектован 6,83-дюймовым 12-битным (68 млрд цветов) AMOLED-дисплеем с разрешением 2772x1280, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Панель работает с частотой ШИМ 3840 Гц. Внутри телефона установлен 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с графикой Adreno 710, но лишь 6 ГБ ОЗУ и хранилищем UFS 3.1 на 256 ГБ.

Основной блок камер представлен 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией и 8-Мп ультраширокоугольным объективом с углом охвата 120 градусов. Главным преимуществом телефона выступает батарея на 8340 мАч с 67-ваттной проводной зарядкой и реверсивным питанием других устройств мощностью 22,5 Вт. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K и выдерживает падения с высоты до 3 метров, по заявлению производителя.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G 6/256GB — 16 999 грн.

Ранее сообщалось, что Samsung начала распространение стабильной версии One UI 9. Первыми апдейт получили флагманские смартфоны серии Galaxy S26.

Также Фокус писал про смартфоны с лучшими процессорами за свои деньги. В сентябре 2026 года лучшие модели по этому критерию можно найти у брендов OnePlus, POCO и даже Apple.