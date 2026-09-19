Найкращі недорогі смартфони осені 2026 року: топ-6 моделей Samsung, Realme, POCO та інших

У 2026 році вибрати якісний і недорогий телефон стало простіше завдяки гострій конкуренції між брендами Samsung, Xiaomi, POCO, Realme та Motorola.

Навіть у бюджетному сегменті виробники пропонують яскраві OLED-екрани, ємні акумулятори та гідний рівень продуктивності.

Кожна модель у цьому списку відібрана з урахуванням співвідношення ціни та технічних параметрів на українському ринку у вересні 2026 року. Фокус відсортував смартфони у порядку від найдешевших до найдорожчих.

Samsung Galaxy A08

Це новий базовий телефон цього бренду, призначений для найпростіших завдань; він підійде як перший телефон і має тривалий час автономної роботи.

Samsung Galaxy A08 оснащений 6,7-дюймовим екраном PLS LCD із частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю 1600x720. Усередині встановлено 6-нм процесор початкового рівня MediaTek Helio G99 з відеоприскорювачем Mali-G57 MC2. У наявності 4 ГБ оперативної пам'яті. Накопичувач об'ємом 128 ГБ розширюється за допомогою карти пам'яті microSD через окремий слот. Програмне забезпечення побудоване на базі ОС Android 17 із фірмовою оболонкою One UI 9, для якої заявлено шість великих оновлень системи (протягом 6 років).

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Дизайн Samsung Galaxy A08 Фото: Samsung

На задній панелі Galaxy A08 розташована 50-мегапіксельна основна камера з автофокусом та допоміжний датчик, а спереду встановлено модуль на 8 Мп. Акумулятор ємністю 6000 мА·год підтримує зарядні пристрої потужністю 25 Вт. Корпус має товщину 8 мм при вазі 197 грамів, захищений від пилу та бризок води за стандартом IP64 і зберіг роз'єм 3,5 мм для дротових навушників.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A08 4/128 ГБ — 10 699 грн.

POCO M8 5G

Тонкий і легкий середньокласний смартфон із якісним AMOLED-дисплеєм та збалансованою апаратною частиною.

POCO M8 5G оснащений 6,77-дюймовим 12-бітним екраном (до 68 млрд кольорів) з роздільною здатністю 2392x1080 (FHD+), частотою розгортки 120 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт. Панель підтримує високу частоту ШІМ 3840 Гц, що важливо для комфорту очей під час використання на низькій яскравості. Платформа — непоганий 4-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 з графічним процесором Adreno 710. Передбачено 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач стандарту UFS 2.2 на 256 ГБ. У тесті AnTuTu v10 смартфон набирає 631 693 бали.

Дисплей POCO M8 5G Фото: gsmarena.com

Основна камера на 50 Мп працює у поєднанні з допоміжним сенсором і записує відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду, а фронтальний модуль має роздільну здатність 20 Мп. Акумулятор ємністю 5520 мА·год підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт та реверсивну зарядку потужністю 18 Вт. Корпус POCO M8 5G має товщину всього 7,4 мм при вазі 178 грамів, укомплектований стереодинаміками з Dolby Atmos, підекранним сканером відбитків пальців і захищений від вологи за стандартом IP66. Заявлено щонайменше 4 роки великих оновлень ОС Android.

Ціна в Україні:

POCO M8 5G 8/256 ГБ — від 12 513 грн.

Motorola Edge 60 Fusion

Стильний представник середнього класу з вигнутим екраном, захистом від вологи на рівні флагманів та задньою кришкою з екошкіри.

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим 10-бітним дисплеєм P-OLED із високою роздільною здатністю 2712x1220, підтримкою 120 Гц і піковою яскравістю 4500 ніт під захистом скла Gorilla Glass 7i. Апаратна частина Moto Edge 60 Fusion базується на 4-нм чіпі MediaTek Dimensity 7300 з графічним процесором Mali-G615 MC2. Чіп працює в поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ. У тесті AnTuTu v10 модель набирає 656 811 балів.

Смартфон Motorola Edge 60 Fusion Фото: Phone Arena

За зйомку відповідає 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією та 13-Мп надширококутний модуль з автофокусом для макрозйомки. Фронтальна камера на 32 Мп підтримує запис 4K-відео. Акумулятор ємністю 5200 мА·год заряджається від адаптера потужністю 68 Вт. Корпус товщиною 8 мм захищений від води відповідно до стандартів IP68/IP69 та військового сертифіката MIL-STD-810H.

Ціна в Україні:

Moto Edge 60 Fusion 8/256 ГБ — 13 999 грн.

Samsung Galaxy A27 5G

Практичний телефон від корейського виробника з тривалим циклом оновлень та скляним корпусом.

Galaxy A27 5G отримав 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю 2340x1080 (FHD+) та частотою оновлення 120 Гц, захищений з обох боків загартованим склом Gorilla Glass Victus+. Швидкодію забезпечує 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 з відеочіпом Adreno 710, 6 ГБ оперативної пам'яті та швидким накопичувачем UFS 3.1 об'ємом від 128 ГБ з можливістю встановлення карти пам'яті. У бенчмарку AnTuTu v10 пристрій показує результат 694 659 балів.

Телефон Samsung Galaxy A27 Фото: Samsung

Камера смартфона складається з основного модуля на 50 Мп з оптичною стабілізацією, 5-Мп ширококутного датчика та 2-Мп макрооб'єктива з підтримкою відеозапису у форматі 4K. Акумулятор ємністю 5000 мА·год заряджається на 45 % за 30 хвилин завдяки 25-ватній зарядці. Корпус захищений від пилу та бризок згідно зі стандартом IP64. Модель гарантовано отримає шість великих оновлень Android.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A27 5G 6/128 ГБ — 14 299 грн.

Realme 15 5G

Модель із плавним дисплеєм 144 Гц, ємним акумулятором і досить привабливою ціною за великий обсяг пам’яті (що є рідкістю в умовах сьогоднішньої кризи на ринку комплектуючих).

Смартфон оснащений 6,77-дюймовою 10-бітною AMOLED-панеллю з частотою 144 Гц, роздільною здатністю 2392x1080, піковою яскравістю 4500 ніт і безпечною частотою ШІМ-затемнення 3840 Гц. Продуктивність середнього рівня в Realme 15 5G забезпечує 4-нм чіпсет MediaTek Dimensity 7300+ у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 3.1 об'ємом до 512 ГБ.

Смартфон Realme 15 5G Фото: SmartPrix

Основна камера оснащена 50-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельним надширококутним датчиком із кутом огляду 112 градусів. Фронтальний модуль на 50 Мп здатний записувати відео у форматі 4K. Акумулятор ємністю 7000 мА·год підтримує швидку 80-ватну зарядку, заряджаючись до 50% ємності за 25 хвилин. Корпус товщиною 7,7 мм захищений від пилу та струменів гарячої води відповідно до стандартів IP68/IP69.

Ціна в Україні:

Realme 15 5G 12/512 ГБ — 15 999 грн.

Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G

Просунута модель актуальної серії Redmi Note 2026 року з потужним акумулятором і великим екраном.

REDMI Note 17 Pro 5G оснащений 6,83-дюймовим 12-бітним (68 млрд кольорів) AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772x1280, частотою 120 Гц, піковою яскравістю 3500 ніт та захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Панель працює з частотою ШІМ 3840 Гц. Усередині телефону встановлено 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 з графічним процесором Adreno 710, але лише 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 3.1 на 256 ГБ.

Основний блок камер складається з 50-мегапіксельного сенсора з оптичною стабілізацією та 8-мегапіксельного ультраширококутного об'єктива з кутом охоплення 120 градусів. Головною перевагою телефону є акумулятор на 8340 мА·год із 67-ватним дротовим заряджанням та реверсивним живленням інших пристроїв потужністю 22,5 Вт. Корпус смартфона захищений від води та пилу відповідно до стандартів IP68/IP69K і, за заявою виробника, витримує падіння з висоти до 3 метрів.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G 6/256 ГБ — 16 999 грн.

Раніше повідомлялося, що Samsung розпочала розповсюдження стабільної версії One UI 9. Першими оновлення отримали флагманські смартфони серії Galaxy S26.

Також Фокус писав про смартфони з найкращими процесорами за свою ціну. У вересні 2026 року найкращі моделі за цим критерієм можна знайти серед брендів OnePlus, POCO і навіть Apple.