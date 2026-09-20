Доступний смартфон Xiaomi з величезним акумулятором: яка модель стала хітом цієї осені (фото)

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro отримав акумулятор ємністю 8340 мА·год, захист корпусу за стандартом IP69K та великий екран. Що показали перші тести експертів?

Результати тестування часу роботи та швидкості заряджання телефону, а також його основні параметри опублікувало видання GSMArena.

Технічні характеристики Redmi Note 17 Pro

Дисплей: 6,83" AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 біт (68 млрд кольорів), PWM 3840 Гц, пікова яскравість до 3500 ніт, Gorilla Glass Victus 2

6,83" AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 біт (68 млрд кольорів), PWM 3840 Гц, пікова яскравість до 3500 ніт, Gorilla Glass Victus 2 Процесор: 4-нм Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (8 ядер до 2,4 ГГц), графічний процесор Adreno 710

4-нм Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (8 ядер до 2,4 ГГц), графічний процесор Adreno 710 Пам'ять: від 6 до 12 ГБ ОЗУ, накопичувач стандарту UFS 3.1 об'ємом 128, 256 або 512 ГБ

від 6 до 12 ГБ ОЗУ, накопичувач стандарту UFS 3.1 об'ємом 128, 256 або 512 ГБ Камери: основна 50 Мп (f/1,8, OIS) + 8 Мп надширококутна (120 градусів); фронтальна 16 Мп

основна 50 Мп (f/1,8, OIS) + 8 Мп надширококутна (120 градусів); фронтальна 16 Мп Акумулятор: 8340 мА·год, швидка зарядка 67 Вт, реверсивна зарядка 22,5 Вт

8340 мА·год, швидка зарядка 67 Вт, реверсивна зарядка 22,5 Вт Корпус: пластикова рама, захист від води та гарячих струменів IP68/IP69K, ударостійкість при падіннях з висоти до 3 метрів, вага 223 г

пластикова рама, захист від води та гарячих струменів IP68/IP69K, ударостійкість при падіннях з висоти до 3 метрів, вага 223 г Зв'язок та звук: 5G, дві SIM-карти + eSIM, стереодинаміки Dolby Atmos, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, ІЧ-порт

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Смартфон Redmi Note 17 Pro Фото: Redmi

Результати тестів акумулятора Redmi Note 17 Pro

Глобальна версія Redmi Note 17 Pro оснащена акумулятором ємністю 8340 мА·год, тоді як китайська модель має акумулятор ємністю 9000 мА·год. У тестах телефон продемонстрував загальний результат активного використання 17 годин 31 хвилину, випередивши свого попередника Redmi Note 15 Pro майже на дві години.

Показники автономності в окремих сценаріях:

Телефонні розмови: 46:02 годин

46:02 годин Відтворення відео: 32:41 годин

32:41 годин Веб-серфінг: 16:40 годин

16:40 годин Ігри: 7:50 годин

Тест акумулятора Xiaomi Redmi Note 17 Pro Фото: gsmarena.com

У ігровому тесті процесор Snapdragon 6s Gen 4 продемонстрував підвищене споживання енергії, поступившись конкурентам із менш ємними акумуляторами. Потужність зарядки зросла з 45 до 67 Вт. Зарядка до 50 % ємності займає 34 хвилини, а повний цикл зарядки триває 1 годину 20 хвилин. Збільшення потужності зарядного пристрою компенсувало збільшений об’єм акумулятора, тому загальний час заряджання залишився на рівні попередньої моделі.

Загалом телефон виявився цікавим, насамперед завдяки акумулятору. На жаль, у плані продуктивності та обсягу оперативної пам’яті ця новинка не змогла здивувати (навіть відбувся регрес — минулого року встановлювали щонайменше 8 ГБ), оскільки криза на ринку оперативної пам’яті не дає виробникам встановлювати більш сучасне обладнання за адекватною ціною.

Проте завдяки великому та яскравому дисплею в поєднанні з ємним акумулятором Redmi Note 17 Pro чудово підходить для мультимедійних завдань. Це надійний середнячок 2026 року, який задовольнить потреби більшості користувачів.

Ціна в Україні:

Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G 6/256 ГБ — 16 999 грн.

— 16 999 грн. Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G 8/512 ГБ — 20 999 грн.

Раніше повідомлялося про найкращі недорогі смартфони осені 2026 року. Вибрати якісний і недорогий телефон у 2026 році стало простіше завдяки гострій конкуренції між брендами Samsung, Xiaomi, POCO, Realme та Motorola.