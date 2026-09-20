Флагманы Samsung Galaxy S27 и S27 Ultra удивят емкими аккумуляторами: детали от инсайдера

Будущие флагманские смартфоны Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат аккумуляторы увеличенной емкости и поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт.

Характеристики элементов питания новинок раскрыла база данных китайского сертификационного регулятора 3C, пишет GSMArena.

Параметры аккумуляторов серии Galaxy S27

По данным сертификационных документов, номинальная емкость батареи Galaxy S27 Ultra составляет 5534 мАч. В итоговых спецификациях производитель укажет типичное значение около 5700 мАч. Это на 700 мАч больше по сравнению с аккумулятором предшественника Galaxy S26 Ultra.

Модификация Galaxy S27 Pro получила источник питания с номинальной емкостью 5087 мАч (типичное значение составит около 5200 мАч). Даже более компактная модель превзойдет прошлогодний Ultra-флагман по запасу энергии.

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Мощность зарядки и конкуренция

Скорость проводной зарядки останется прежней: оба телефона поддерживают адаптеры питания мощностью до 60 Вт, повторяя параметры модели S26 Ultra.

Прирост емкости батарей поможет корейской компании сократить отставание от китайских брендов, которые активно оснащают свои флагманы аккумуляторами повышенной плотности. Например, OnePlus 15 — 7300 мАч.

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