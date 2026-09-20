Флагмани Samsung Galaxy S27 та S27 Ultra здивують ємними акумуляторами: подробиці від інсайдера

Майбутні флагманські смартфони Samsung Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra будуть оснащені акумуляторами збільшеної ємності та підтримуватимуть дротову зарядку потужністю 60 Вт.

Характеристики акумуляторів нових моделей оприлюднила база даних китайського органу сертифікації 3C, пише GSMArena.

Характеристики акумуляторів серії Galaxy S27

Згідно з даними сертифікаційних документів, номінальна ємність акумулятора Galaxy S27 Ultra становить 5534 мА·год. У остаточних технічних характеристиках виробник вкаже типове значення близько 5700 мА·год. Це на 700 мА·год більше порівняно з акумулятором попередника Galaxy S26 Ultra.

Модель Galaxy S27 Pro отримала акумулятор із номінальною ємністю 5087 мА·год (типове значення становитиме близько 5200 мА·год). Навіть більш компактна модель перевершить торішній Ultra-флагман за запасом енергії.

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Потужність зарядки та конкуренція

Швидкість дротового заряджання залишиться незмінною: обидва телефони підтримують адаптери живлення потужністю до 60 Вт, що відповідає параметрам моделі S26 Ultra.

Збільшення ємності акумуляторів допоможе корейській компанії скоротити відставання від китайських брендів, які активно оснащують свої флагмани акумуляторами підвищеної щільності. Наприклад, OnePlus 15 — 7300 мА·год.

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