Батарея прослужит на 40 % дольше: Anker выпустила зарядное устройство для ноутбуков (фото)

Компания Anker представила новое зарядное устройство для ноутбуков Laptop Charger Pro мощностью 100 Вт, которое отличается дизайном с игровыми персонажами Valorant.

Anker утверждает, что Laptop Charger Pro продлит срок службы аккумулятора на 40 % благодаря зарядке, адаптированной к конкретному устройству, и ограничению заряда на уровне 80 %. Подробности о новинке представлены на сайте Anker.

Зарядное устройство Anker Laptop Charger Pro обеспечивает мощность до 100 Вт для зарядки телефонов, ноутбуков, портативных игровых устройств и т. д. Встроенный интеллектуальный дисплей отображает мощность, температуру и процесс зарядки в режиме реального времени, а также позволяет настраивать обои и анимацию.

Зарядное устройство Anker Laptop Charger Pro Фото: Anker

Преимуществом зарядного устройства Anker Laptop Charger Pro является то, что оно может распознавать конкретные модели ноутбуков, в том числе MacBook, и настраивать выходной сигнал для оптимальной зарядки. Пользователи также могут установить лимит зарядки на уровне 80%, чтобы снизить износ аккумулятора.

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Зарядное устройство Anker Laptop Charger Pro Фото: Anker

Кроме того, Anker обещает, что Laptop Charger Pro будет снижать температуру аккумулятора ноутбука на 14 %, что может помочь продлить срок службы аккумулятора до 40 % по сравнению с другими зарядными устройствами.

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Дизайн зарядного устройства Anker Laptop Charger Pro вдохновлен компьютерной игрой Valorant. На обеих сторонах изображены восемь персонажей Valorant, нанесенные с помощью УФ-печати. Пользователи могут персонализировать дисплей с помощью различных тем с персонажами.

Зарядное устройство Anker Laptop Charger Pro весит 193 г и имеет размеры 62 x 34 x 55 мм, что делает его достаточно компактным. Однако следует учитывать, что устройство оснащено лишь одним портом USB-C, а значит, может заряжать только один ноутбук.

Цена Anker Laptop Charger Pro — 59,99 долларов (около 2 690 грн).

Напомним, что емкости и мощности зарядной станции Anker SOLIX C1000X достаточно для длительного питания ноутбука и роутера.

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