Батарея прослужить на 40% довше: Anker випустила зарядний пристрій для ноутбуків (фото)

Компанія Anker представила новий зарядний пристрій для ноутбуків Laptop Charger Pro потужністю 100 Вт, який вирізняється дизайном з ігровими персонажами Valorant.

Anker стверджує, що Laptop Charger Pro подовжить термін служби акумулятора на 40% завдяки заряджанню, адаптованому до конкретного пристрою, та обмеженню заряду на рівні 80%. Деталі про новинку розкриті на сайті Anker.

Anker Laptop Charger Pro забезпечує потужність до 100 Вт для живлення телефонів, ноутбуків, ігрових портативних пристроїв тощо. Вбудований розумний дисплей відображає потужність, температуру та процес заряджання в режимі реального часу, а також пропонує налаштування шпалер та анімації.

Anker Laptop Charger Pro Фото: Anker

Перевагою Anker Laptop Charger Pro є те, що він може розпізнавати конкретні ноутбуки, включаючи MacBook, і налаштовувати вихідний сигнал для оптимальної зарядки. Користувачі також можуть встановити ліміт зарядки 80%, щоб зменшити знос акумулятора.

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Anker Laptop Charger Pro Фото: Anker

Окрім того, Anker обіцяє, що Laptop Charger Pro знижуватиме температуру акумулятора ноутбука на 14%, що може допомогти продовжити термін служби акумулятора до 40% порівняно з іншими зарядними пристроями.

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Дизайн Anker Laptop Charger Pro натхненний комп'ютерною грою Valorant. На обох сторонах видніються вісім персонажів Valorant, нанесені за допомогою УФ-друку. Користувачі можуть персоналізувати дисплей за допомогою різних тем із персонажами.

Anker Laptop Charger Pro важить 193 г та має габарити 62 x 34 x 55 мм, що робить його досить компактним. Однак варто враховувати, що пристрій має лише один порт USB-C, а отже може заряджати лише один ноутбук.

Ціна Anker Laptop Charger Pro — 59.99 доларів (близько 2 690 грн).

Нагадаємо, ємності та потужності зарядної станції Anker SOLIX C1000X достатньо, щоб тривалий час живити ноутбук і роутер.

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