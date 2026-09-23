Недорогой смартфон OnePlus с огромной батареей: какая новинка удивила емкостью по небольшой цене

OnePlus представила доступный 4G-смартфон N6 Lite с аккумулятором емкостью 7000 мАч и экраном с частотой 120 Гц.

Модель пополнила бюджетную линейку N6 на индийском рынке. Телефон получил ударопрочный корпус с защитой от брызг и сохранил разъем для проводных наушников, пишет GSMArena.

Экран и главные параметры OnePlus N6 Lite

OnePlus N6 Lite оснащен 6,75-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит в режиме High Brightness. Платформа смартфона построена на восьмиядерном процессоре Unisoc T7250. Телефон выходит в единственной конфигурации памяти с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ. Для расширения хранилища предусмотрен слот для карт microSD.

Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую клавишу питания. В телефоне есть порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и навигацию GPS.

Видео дня

Официальное изображение OnePlus N6 Lite Фото: OnePlus

Аккумулятор, камеры и корпус OnePlus N6 Lite

Главным преимуществом OnePlus N6 Lite стала батарея на 7000 мАч. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт и реверсивную зарядку на 5 Вт для питания других устройств по кабелю. Толщина корпуса составляет 8,95 мм при весе 215 граммов.

На тыльной стороне установлена 13-мегапиксельная камера на базе сенсора OmniVision OV13B10. Спереди расположен датчик на 5 Мп для селфи и видеозвонков. Корпус аппарата защищен от пыли и водяных брызг по стандарту IP64, а также прошел тесты на ударопрочность по военному стандарту MIL-STD-810H.

Цена:

OnePlus N6 Lite 4/64GB — 16 999 индийских рупий (около 177 долларов или 7962 грн).

Телефон поступил в продажу в черном (Midnight Black) и салатовом (Neo Green) цветах.

Ранее сообщалось, что новый OnePlus 16 официально анонсирован. Смартфон OnePlus 16 обещает флагманскую производительность, длительное время автономной работы и превосходные возможности для фотосъемки.