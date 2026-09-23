Недорогий смартфон OnePlus із великим акумулятором: яка новинка здивувала ємністю за невелику ціну

OnePlus представила бюджетний 4G-смартфон N6 Lite з акумулятором ємністю 7000 мА·год та екраном із частотою оновлення 120 Гц.

Ця модель поповнила бюджетну лінійку N6 на індійському ринку. Телефон отримав ударостійкий корпус із захистом від бризок і зберіг роз’єм для дротових навушників, пише GSMArena.

Екран та основні характеристики OnePlus N6 Lite

OnePlus N6 Lite оснащений 6,75-дюймовим LCD-екраном із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 900 ніт у режимі High Brightness. Платформа смартфона побудована на восьмиядерному процесорі Unisoc T7250. Телефон випускається в єдиній конфігурації пам'яті з 4 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 64 ГБ. Для розширення пам'яті передбачено слот для карт microSD.

Сканер відбитків пальців вбудований у бічну клавішу живлення. У телефоні є порт USB Type-C та 3,5-мм аудіороз'єм. Смартфон підтримує дві SIM-карти формату 4G, дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.2 та навігацію GPS.

Видео дня

Офіційне зображення OnePlus N6 Lite Фото: OnePlus

Акумулятор, камери та корпус OnePlus N6 Lite

Головною перевагою OnePlus N6 Lite стала батарея ємністю 7000 мА·год. Телефон підтримує дротову зарядку потужністю 15 Вт та реверсивну зарядку на 5 Вт для живлення інших пристроїв через кабель. Товщина корпусу становить 8,95 мм, а вага — 215 грамів.

На задній панелі встановлено 13-мегапіксельну камеру на базі сенсора OmniVision OV13B10. Спереду розташований 5-мегапіксельний датчик для селфі та відеодзвінків. Корпус пристрою захищений від пилу та бризок води відповідно до стандарту IP64, а також пройшов випробування на ударостійкість за військовим стандартом MIL-STD-810H.

Ціна:

OnePlus N6 Lite 4/64 ГБ — 16 999 індійських рупій (близько 177 доларів або 7962 грн).

Телефон надійшов у продаж у чорному (Midnight Black) та салатовому (Neo Green) кольорах.

Раніше повідомлялося, що новий OnePlus 16 офіційно анонсовано. Смартфон OnePlus 16 обіцяє флагманську продуктивність, тривалий час автономної роботи та чудові можливості для фотозйомки.