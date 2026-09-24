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Аккумулятор вдвое больше, чем у флагманов: раскрыта новинка с АКБ на 11 000 мАч (фото)

Honor X9e Pro телефон
Смартфон Honor X9e Pro | Фото: Honor

Honor выпустила смартфон X9e Pro с аккумулятором емкостью 11 000 мАч и экраном с пиковой яркостью 10 000 нит.

Аппарат выдерживает погружение под воду на глубину до 10 метров, а также падения с высоты трех метров.

Продажи модели стартовали в Малайзии, а позже производитель планирует выпустить новинку на международный рынок, пишет Gizmochina.

Дисплей и защита

Honor X9e Pro получил усиленный корпус с защитой от пыли и воды сразу по четырем стандартам: IP66, IP68, IP69 и высокотемпературному IP69K. Телефон сохраняет работоспособность при падении на твердую поверхность с высоты до 3 метров и поддерживает съемку под водой.

Дисплей смартфона имеет диагональ 6,8 дюйма при разрешении 2788x1280. Это AMOLED-панель с кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и рекордной пиковой яркостью 10 000 нит. От сколов и царапин экран защищает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2.

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Honor X9e Pro смартфон экран характеристики
Дисплей Honor X9e Pro: 10000 нит пик, 1.5K, 120 Гц, 6,8 дюйма, рамки 1,3 мм, охват DCI-P3
Фото: Honor

Чип и батарея

Телефон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ за счет накопителя на 256 или 512 ГБ. Аппарат поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, бесконтактную оплату через NFC и установку двух SIM-карт.

Главным козырем Honor X9e Pro стал элемент питания на 11 000 мАч. Производитель заявляет, что батарея сохраняет ресурс до шести лет активной эксплуатации. Смартфон поддерживает 80-ваттную проводную зарядку и 27-ваттную реверсивную зарядку для подзарядки других телефонов по кабелю.

Honor X9e Pro смартфон батарея тесты
Аккумулятора Honor X9e Pro на 11 000 мАч хватает на 164,5 часа музыки, 35.6 часов просмотра коротких роликов и 66,8 часа непрервыного воспроизведения видео
Фото: Honor

Камеры и стоимость

Основная камера включает 108-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией стандарта CIPA 6.0 и сверхширокоугольный модуль на 5 Мп. Телефон поддерживает запись видео в разрешении 4K. Для селфи предусмотрен фронтальный датчик на 16 Мп. По сути аппарат представляет собой международную версию представленного ранее в Китае смартфона Honor X80 Pro Max.

Цены:

  • Honor X9e Pro 8/256GB — 1 899 малазийских ринггитов (около $465).
  • Honor X9e Pro 8/512GB — 2 399 малазийских ринггитов (около $590). Модель доступна в фиолетовом, черном, золотистом и красно-коричневом цветах.

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