Аккумулятор вдвое больше, чем у флагманов: раскрыта новинка с АКБ на 11 000 мАч (фото)

Honor выпустила смартфон X9e Pro с аккумулятором емкостью 11 000 мАч и экраном с пиковой яркостью 10 000 нит.

Аппарат выдерживает погружение под воду на глубину до 10 метров, а также падения с высоты трех метров.

Продажи модели стартовали в Малайзии, а позже производитель планирует выпустить новинку на международный рынок, пишет Gizmochina.

Дисплей и защита

Honor X9e Pro получил усиленный корпус с защитой от пыли и воды сразу по четырем стандартам: IP66, IP68, IP69 и высокотемпературному IP69K. Телефон сохраняет работоспособность при падении на твердую поверхность с высоты до 3 метров и поддерживает съемку под водой.

Дисплей смартфона имеет диагональ 6,8 дюйма при разрешении 2788x1280. Это AMOLED-панель с кадровой частотой 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и рекордной пиковой яркостью 10 000 нит. От сколов и царапин экран защищает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2.

Видео дня

Дисплей Honor X9e Pro: 10000 нит пик, 1.5K, 120 Гц, 6,8 дюйма, рамки 1,3 мм, охват DCI-P3 Фото: Honor

Чип и батарея

Телефон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ с возможностью виртуального расширения до 24 ГБ за счет накопителя на 256 или 512 ГБ. Аппарат поддерживает сети 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, бесконтактную оплату через NFC и установку двух SIM-карт.

Главным козырем Honor X9e Pro стал элемент питания на 11 000 мАч. Производитель заявляет, что батарея сохраняет ресурс до шести лет активной эксплуатации. Смартфон поддерживает 80-ваттную проводную зарядку и 27-ваттную реверсивную зарядку для подзарядки других телефонов по кабелю.

Аккумулятора Honor X9e Pro на 11 000 мАч хватает на 164,5 часа музыки, 35.6 часов просмотра коротких роликов и 66,8 часа непрервыного воспроизведения видео Фото: Honor

Камеры и стоимость

Основная камера включает 108-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией стандарта CIPA 6.0 и сверхширокоугольный модуль на 5 Мп. Телефон поддерживает запись видео в разрешении 4K. Для селфи предусмотрен фронтальный датчик на 16 Мп. По сути аппарат представляет собой международную версию представленного ранее в Китае смартфона Honor X80 Pro Max.

Цены:

Honor X9e Pro 8/256GB — 1 899 малазийских ринггитов (около $465).

— 1 899 малазийских ринггитов (около $465). Honor X9e Pro 8/512GB — 2 399 малазийских ринггитов (около $590). Модель доступна в фиолетовом, черном, золотистом и красно-коричневом цветах.

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