Акумулятор удвічі більший, ніж у флагманів: представлено новинку з АКБ на 11 000 мА·год (фото)

Honor випустила смартфон X9e Pro з акумулятором ємністю 11 000 мА·год та екраном із піковою яскравістю 10 000 ніт.

Пристрій витримує занурення під воду на глибину до 10 метрів, а також падіння з висоти трьох метрів.

Продажі цієї моделі розпочалися в Малайзії, а згодом виробник планує вивести новинку на міжнародний ринок, пише Gizmochina.

Дисплей та захист

Honor X9e Pro отримав посилений корпус із захистом від пилу та води за чотирма стандартами: IP66, IP68, IP69 та високотемпературним IP69K. Телефон залишається працездатним після падіння на тверду поверхню з висоти до 3 метрів і підтримує зйомку під водою.

Дисплей смартфона має діагональ 6,8 дюйма та роздільну здатність 2788x1280. Це AMOLED-панель із частотою оновлення 120 Гц, 100-відсотковим охопленням колірного простору DCI-P3 та рекордною піковою яскравістю 10 000 ніт. Від відколів і подряпин екран захищає загартоване скло Gorilla Glass Victus 2.

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Дисплей Honor X9e Pro: пікова яскравість 10 000 ніт, роздільна здатність 1,5K, частота оновлення 120 Гц, діагональ 6,8 дюйма, рамки 1,3 мм, колірний простір DCI-P3 Фото: Honor

Чіп і батарея

Телефон побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Об’єм оперативної пам’яті становить 8 ГБ з можливістю віртуального розширення до 24 ГБ за рахунок накопичувача на 256 або 512 ГБ. Пристрій підтримує мережі 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, безконтактну оплату через NFC та встановлення двох SIM-карт.

Головним козирем Honor X9e Pro став акумулятор ємністю 11 000 мА·год. Виробник заявляє, що акумулятор має ресурс до шести років активної експлуатації. Смартфон підтримує 80-ватну дротову зарядку та 27-ватну реверсивну зарядку для підзарядки інших телефонів через кабель.

Акумулятора Honor X9e Pro ємністю 11 000 мА·год вистачає на 164,5 години прослуховування музики, 35,6 години перегляду коротких відеороликів та 66,8 години безперервного відтворення відео Фото: Honor

Камери та вартість

Основна камера оснащена 108-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією відповідно до стандарту CIPA 6.0 та надширококутним модулем на 5 Мп. Телефон підтримує запис відео у роздільній здатності 4K. Для селфі передбачено фронтальну камеру на 16 Мп. По суті, цей пристрій є міжнародною версією смартфона Honor X80 Pro Max, представленого раніше в Китаї.

Ціни:

Honor X9e Pro 8/256 ГБ — 1 899 малайзійських ринггітів (близько 465 доларів).

— 1 899 малайзійських ринггітів (близько 465 доларів). Honor X9e Pro 8/512 ГБ — 2 399 малайзійських ринггітів (близько 590 доларів). Модель доступна у фіолетовому, чорному, золотистому та червоно-коричневому кольорах.

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