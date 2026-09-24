Акумулятор удвічі більший, ніж у флагманів: представлено новинку з АКБ на 11 000 мА·год (фото)
Honor випустила смартфон X9e Pro з акумулятором ємністю 11 000 мА·год та екраном із піковою яскравістю 10 000 ніт.
Пристрій витримує занурення під воду на глибину до 10 метрів, а також падіння з висоти трьох метрів.
Продажі цієї моделі розпочалися в Малайзії, а згодом виробник планує вивести новинку на міжнародний ринок, пише Gizmochina.
Дисплей та захист
Honor X9e Pro отримав посилений корпус із захистом від пилу та води за чотирма стандартами: IP66, IP68, IP69 та високотемпературним IP69K. Телефон залишається працездатним після падіння на тверду поверхню з висоти до 3 метрів і підтримує зйомку під водою.
Дисплей смартфона має діагональ 6,8 дюйма та роздільну здатність 2788x1280. Це AMOLED-панель із частотою оновлення 120 Гц, 100-відсотковим охопленням колірного простору DCI-P3 та рекордною піковою яскравістю 10 000 ніт. Від відколів і подряпин екран захищає загартоване скло Gorilla Glass Victus 2.
Чіп і батарея
Телефон побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5. Об’єм оперативної пам’яті становить 8 ГБ з можливістю віртуального розширення до 24 ГБ за рахунок накопичувача на 256 або 512 ГБ. Пристрій підтримує мережі 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, безконтактну оплату через NFC та встановлення двох SIM-карт.
Головним козирем Honor X9e Pro став акумулятор ємністю 11 000 мА·год. Виробник заявляє, що акумулятор має ресурс до шести років активної експлуатації. Смартфон підтримує 80-ватну дротову зарядку та 27-ватну реверсивну зарядку для підзарядки інших телефонів через кабель.
Камери та вартість
Основна камера оснащена 108-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією відповідно до стандарту CIPA 6.0 та надширококутним модулем на 5 Мп. Телефон підтримує запис відео у роздільній здатності 4K. Для селфі передбачено фронтальну камеру на 16 Мп. По суті, цей пристрій є міжнародною версією смартфона Honor X80 Pro Max, представленого раніше в Китаї.
Ціни:
- Honor X9e Pro 8/256 ГБ — 1 899 малайзійських ринггітів (близько 465 доларів).
- Honor X9e Pro 8/512 ГБ — 2 399 малайзійських ринггітів (близько 590 доларів). Модель доступна у фіолетовому, чорному, золотистому та червоно-коричневому кольорах.
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