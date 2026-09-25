Лучшие маленькие колонки на осень 2026 года: 6 моделей от надежных брендов (фото)

В 2026 году можно найти колонки, которые легко помещаются в одной руке, при этом обеспечивая достойные басы, длительное время работы от аккумулятора, водонепроницаемость и хорошую громкость как для использования в помещении, так и для отдыха на свежем воздухе.

Для тех, кто собирается приобрести небольшую колонку осенью 2026 года, эксперты портала Gizmochina подобрали 6 проверенных моделей на любой вкус.

JBL Clip 5

JBL Clip 5

JBL Clip 5 весит менее 300 г и оснащена встроенным карабином, что позволяет прикрепить ее прямо к рюкзаку или ремню на брюках. Это делает ее одной из самых удобных в переноске колонок. Несмотря на компактные размеры, колонка может похвастаться великолепными басами.

Заряда аккумулятора JBL Clip 5 хватит на 12 часов, а функция Playtime Boost в приложении JBL Portable может продлить время работы примерно на три часа за счет снижения нагрузки на процессор, связанной с воспроизведением низких частот. Колонка поддерживает Auracast, поэтому можно подключить два динамика для воспроизведения стереозвука или соединить ее с другими совместимыми устройствами JBL.

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JBL Go 5

JBL Go 5 Фото: whathifi.com

JBL Go 5 позиционируется как самая маленькая и самая недорогая колонка в новой линейке бренда. Она сохранила форму и габариты JBL Go 4, но перешла на Bluetooth 6.0 для более стабильного соединения и получила поддержку аудиокодеков LC3 и LE наряду с Auracast.

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Степень защиты от пыли и воды у JBL Go 5 по сравнению с прошлогодней моделью повысилась до IP68, а время автономной работы увеличилось до 10 часов благодаря функции Playtime Boost. Это также первая модель серии Go с разъемом USB-C. Подключение к ноутбуку или смартфону через кабель обеспечивает аудио без потерь вместо сжатого Bluetooth.

Ultimate Ears WONDERBOOM 4

Ultimate Ears WONDERBOOM 4 Фото: Gizmochina

Круглый дизайн Ultimate Ears WONDERBOOM 4 выполняет не только эстетическую функцию. Колонка использует два активных драйвера и два пассивных излучателя для передачи звука в разных направлениях, поэтому ее не нужно направлять в определённую сторону.

Эта модель работает до 14 часов без подзарядки и имеет класс защиты IP67. Также стоит отметить режим Outdoor Boost для использования на открытом воздухе, режим Podcast Mode для лучшей разборчивости речи, возможность объединения двух устройств для стереозвука и водонепроницаемость.

Marshall Emberton III

Marshall Emberton III

Колонка Marshall Emberton III отличается ретро-дизайном и оснащена двумя усилителями с технологией Marshall True Stereophonic, обеспечивающими 360-градусный звук. Она также имеет степень защиты IP67 от пыли и воды.

Однако главным преимуществом Emberton III является аккумулятор. Marshall обещает более 32 часов воспроизведения, что значительно дольше, чем у большинства колонок такого размера. Кроме того, эта модель оснащена встроенным микрофоном, который позволяет использовать динамик для звонков.

Bose SoundLink Flex 2-го поколения

Bose SoundLink Flex 2-го поколения Фото: Bose

Колонка Bose SoundLink Flex 2-го поколения в первую очередь ориентирована на качество звука. Эксперты отметили четкий вокал, превосходные высокие частоты и в целом более сбалансированное звучание, чем у конкурентов. Технология PositionIQ от Bose также изменяет звук в зависимости от положения динамика.

Что касается других характеристик, Bose SoundLink Flex работает от аккумулятора до 12 часов, поддерживает Bluetooth 5.3 с многоточечным подключением и имеет класс защиты IP67.

Sony SRS-XB100

Sony SRS-XB100 Фото: Sony

Sony SRS-XB100 обеспечивает более широкое распространение звука, чем можно было бы ожидать от такого компактного устройства. Колонка также имеет покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, что делает её отличным выбором для использования на улице.

Эта модель имеет класс защиты IP67, работает до 16 часов без подзарядки, может объединяться с аналогичной колонкой для воспроизведения стереозвука и оснащена микрофоном с функцией подавления эха для звонков.

Напомним, что компания JBL представила новую линейку колонок Cove, разработанную для облегчения прослушивания музыки в нескольких комнатах.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил возможности флагманских колонок Marshall Stanmore IV и Sonos Era 300.