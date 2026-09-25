Найкращі маленькі колонки на осінь 2026 року: 6 моделей від надійних брендів (фото)

У 2026 році можна знайти колонки, які легко поміщаються в одній руці, при цьому пропонуючи пристойні баси, тривалий час роботи від батареї, водонепроникність та хорошу гучність як для приміщення, так і для відпочинку на свіжому повітрі.

Для тих, хто збирається купити невелику колонку восени 2026 року, експерти порталу Gizmochina підібрали 6 перевірених моделей на різний смак.

JBL Clip 5

JBL Clip 5

JBL Clip 5 важить менше 300 г та має вбудований карабін дозволяє прикріпити її безпосередньо до рюкзака чи ременя на штанах. Це робить її однією з найзручніших колонок для перенесення. Попри компактні габарити, колонка може похвалитися чудовими басами.

Ємності акумулятора JBL Clip 5 може вистачити на 12 годин, а функція Playtime Boost у застосунку JBL Portable може додати приблизно три години за рахунок зменшення навантаження на процесор, пов’язаного з відтворенням низьких частот. Колонка підтримує Auracast, тож можна підключити два динаміки для відтворення стереозвуку або з’єднати її з іншими сумісними пристроями JBL.

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JBL Go 5

JBL Go 5 Фото: whathifi.com

JBL Go 5 позиціонується як найменша та найдешевша колонка у новій лінійці бренду. Вона зберегла форму та габарити JBL Go 4, але перейшла на Bluetooth 6.0 для стабільнішого з'єднання та отримала підтримку аудіокодеків LC3 та LE поряд з Auracast.

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Захист від пилу та води JBL Go 5 порівняно з торішньою моделлю покращився до IP68, а час роботи від батареї збільшився до 10 годин завдяки функції Playtime Boost. Це також перша модель Go з перетворювачем USB-C. Підключення до ноутбука або смартфона через кабель забезпечує аудіо без втрат замість стиснутого Bluetooth.

Ultimate Ears WONDERBOOM 4

Ultimate Ears WONDERBOOM 4 Фото: Gizmochina

Круглий дизайн Ultimate Ears WONDERBOOM 4 виконує не лише естетичну функцію. Колонка використовує два активні драйвери та два пасивні випромінювачі для передачі звуку в різних напрямках, тож її не потрібно спрямовувати у певному напрямку.

Ця модель працює до 14 годин на одному заряді та має клас захисту IP67. Також варто відзначити, режим Outdoor Boost для відкритих просторів, режим Podcast Mode для кращої чутності розмов, можливість об’єднання двох пристроїв для стереозвуку та водонепроникність.

Marshall Emberton III

Marshall Emberton III

Колонка Marshall Emberton III вирізняється ретро-дизайном та включає два підсилювачі з технологією Marshall True Stereophonic, забезпечуючи 360-градусний звук. Вона також має ступінь захисту IP67 від пилу та води.

Однак основною сильною стороною Emberton III є акумулятор. Marshall обіцяє понад 32 години відтворення, що значно довше, ніж у більшості колонок цього розміру. Окрім того, ця модель має вбудований мікрофон, який дозволяє використовувати динамік для дзвінків.

Bose SoundLink Flex 2-го покоління

Bose SoundLink Flex 2-го покоління Фото: Bose

Колонка Bose SoundLink Flex 2-го покоління насамперед зосереджена на якості звуку. Експерти відзначили чіткий вокал, чудові високі частоти та загалом більш збалансоване звучання, ніж у конкурентів. Технологія PositionIQ від Bose також змінює звук залежно від положення динаміка.

Що стосується інших характеристик, Bose SoundLink Flex працює від акумулятора до 12 годин, підтримує Bluetooth 5.3 з багатоточковим сполученням та має клас захисту IP67.

Sony SRS-XB100

Sony SRS-XB100 Фото: Sony

Sony SRS-XB100 поширює звук на більшу відстань, ніж можна було б очікувати від такого компактного пристрою. Колонка також має покриття, стійке до ультрафіолетового випромінювання, що робить її чудовим варіантом для використання на вулиці.

Ця модель має клас захисту IP67, витримує до 16 годин на одному заряді, може об’єднуватись з аналогічною колонкою для стереозвуку та оснащена мікрофоном з функцією ехоподавлення для дзвінків.

Нагадаємо, JBL представила нову лінійку колонок Cove, розроблену для спрощення прослуховування музики в кількох кімнатах.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв можливості флагманських колонок Marshall Stanmore IV та Sonos Era 300.