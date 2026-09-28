Лучшая колонка для вечеринок: новинку Sony испытали в реальной жизни (фото)

В сентябре 2026 года компания Sony представила портативную колонку ULT Tower 5, разработанную для музыкантов, любителей караоке, вечеринок и просто ценителей качественного звука.

Sony ULT Tower 5 является одной из лучших Bluetooth-колонок, которые можно купить в 2026 году. К такому выводу пришел эксперт портала Tom's Guide, протестировав новинку.

Основным преимуществом Sony ULT Tower 5 является первоклассное качество звука. Эксперт высоко оценил высокие частоты, широкую звуковую сцену, а также мощные басы, которые остаются четкими и глубокими на любой громкости.

Tom's Guide Фото: Tom's Guide

"Я был чрезвычайно впечатлен производительностью Tower 5. Пусть вас не вводит в заблуждение ее крошечный размер: эта штука — настоящий зверь", — подчеркнул автор.

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Колонка оснащена одним 9-дюймовым низкочастотным динамиком, двумя среднечастотными динамиками и двумя 2,3-дюймовыми высокочастотными динамиками. Имеется ряд портов для подключения инструментов и микрофонов, а Bluetooth-соединение позволяет синхронизировать 100 акустических систем вместе.

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Что касается других характеристик Sony ULT Tower 5, стоит отметить компактный корпус, удобные ручки для переноски, привлекательный дизайн со светодиодной подсветкой и полностью черным матовым покрытием, а также водонепроницаемость по стандарту IPX4.

Цена Sony ULT Tower 5 — около 23 000 грн.

Sony ULT Tower 5 Фото: Tom's Guide

Напомним, что компания JBL представила новую линейку универсальных колонок, в которую входят модели Cove M1, Cove P1 и Cove X1.

Фокус также сообщал, что колонка Tribit Stormbox Micro 3 обеспечивает удивительно мощный звук для своих габаритов.