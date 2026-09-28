Найкраща колонка для вечірок: новинку Sony випробували у реальному житті (фото)
У вересні 2026 року Sony представила портативну колонку ULT Tower 5, розроблену для музикантів, любителів караоке, вечірок та просто цінителів якісного звуку.
Sony ULT Tower 5 є однією з найкращих Bluetooth-колонок, які можна придбати у 2026 році. Такого висновку дійшов експерт порталу Tom's Guide, випробувавши новинку.
Основною перевагою Sony ULT Tower 5 є першокласна якість звуку. Експерт похвалив високі частоти, широку звукову сцену, а також потужні баси, які залишаються чіткими та глибокими на будь-якій гучності.
"Я був надзвичайно вражений продуктивністю Tower 5. Нехай вас не вводить в оману її крихітний розмір: ця штука — справжній звір", — наголосив автор.Важливо
Колонка використовує один 9-дюймовий низькочастотний динамік, два середньочастотні динаміки та два 2,3-дюймові високочастотні динаміки. Є низка портів для підключення інструментів та мікрофонів, а Bluetooth-з’єднання дозволяє синхронізувати 100 акустичних систем разом.
Що стосується інших характеристик Sony ULT Tower 5, варто відзначити компактний корпус, зручні ручки для перенесення, привабливий дизайн з світлодіодним підсвічуванням та повністю чорним матовим покриттям, а також водонепроникність IPX4.
- Ціна Sony ULT Tower 5 — близько 23 000 грн.
Нагадаємо, JBL представила нову лінійку універсальних колонок, яка включає моделі Cove M1, Cove P1 та Cove X1.
Фокус також повідомляв, що колонка Tribit Stormbox Micro 3 пропонує напрочуд потужний звук для свої габаритів.