Найкраща колонка для вечірок: новинку Sony випробували у реальному житті (фото)

У вересні 2026 року Sony представила портативну колонку ULT Tower 5, розроблену для музикантів, любителів караоке, вечірок та просто цінителів якісного звуку.

Sony ULT Tower 5 є однією з найкращих Bluetooth-колонок, які можна придбати у 2026 році. Такого висновку дійшов експерт порталу Tom's Guide, випробувавши новинку.

Основною перевагою Sony ULT Tower 5 є першокласна якість звуку. Експерт похвалив високі частоти, широку звукову сцену, а також потужні баси, які залишаються чіткими та глибокими на будь-якій гучності.

Tom's Guide Фото: Tom's Guide

"Я був надзвичайно вражений продуктивністю Tower 5. Нехай вас не вводить в оману її крихітний розмір: ця штука — справжній звір", — наголосив автор.

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Колонка використовує один 9-дюймовий низькочастотний динамік, два середньочастотні динаміки та два 2,3-дюймові високочастотні динаміки. Є низка портів для підключення інструментів та мікрофонів, а Bluetooth-з’єднання дозволяє синхронізувати 100 акустичних систем разом.

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Що стосується інших характеристик Sony ULT Tower 5, варто відзначити компактний корпус, зручні ручки для перенесення, привабливий дизайн з світлодіодним підсвічуванням та повністю чорним матовим покриттям, а також водонепроникність IPX4.

Ціна Sony ULT Tower 5 — близько 23 000 грн.

Sony ULT Tower 5 Фото: Tom's Guide

Нагадаємо, JBL представила нову лінійку універсальних колонок, яка включає моделі Cove M1, Cove P1 та Cove X1.

Фокус також повідомляв, що колонка Tribit Stormbox Micro 3 пропонує напрочуд потужний звук для свої габаритів.