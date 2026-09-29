Дисплей с яркостью до 10 тысяч нит и батарея 8400 мАч: чем удивил флагман IQOO 16 (фото)

Бренд iQOO представил флагманский смартфон iQOO 16 с экраном Samsung M16 пиковой яркостью 10 000 нит, процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батареей емкостью 8400 мАч.

Новинка ориентирована на игры и получила систему охлаждения с испарительной камерой площадью 8500 мм², пишет Gizmochina.

Дисплей Samsung M16 и аппаратная платформа

Смартфон оборудован 6,85-дюймовой панелью Samsung M16 AMOLED с разрешением 3168x1440 и динамической частотой обновления до 165 Гц. Экран выдает 2800 нит при автоматической регулировке и до 10 000 нит на пике в локальных небольших учатсках (видно будет прежде всего на HDR-видео). Частота опроса сенсорного слоя достигает 5000 Гц. Для защиты зрения используется сочетание технологии DC dimming и ШИМ с частотой 3300 Гц.

Дисплей и задняя панель IQOO 16 Фото: iQOO

Гаджет работает на 2-нм чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой ядер до 5,01 ГГц. Платформу дополняют скоростная память LPDDR5X Ultra Pro, накопитель UFS 4.1 и фирменный игровой сопроцессор Q4. За отвод тепла отвечает испарительная камера площадью 8500 мм².

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Аккумулятор, камеры и корпус

Источник питания емкостью 8400 мАч изготовлен по технологии кремниевого анода пятого поколения. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 40 Вт. Набор камер включает три тыльных сенсора по 50 Мп: основной OmniVision OV50Q с оптической стабилизацией, перископический модуль Sony LYTIA 600 с OIS и сверхширокоугольный объектив. Камера умеет снимать видео в разрешении до 8K, а фронтальный модуль получил разрешение 32 Мп.

Варианты оформления IQOO 16 Фото: iQOO

Модель получила корпус с защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. В экран встроен ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев. Аппарат оснащен стереодинамиками, сдвоенным вибромотором по осям X и Z, модулями Wi-Fi 7, NFC, ИК-портом и разъемом USB 3.2 Gen 1. Телефон работает на базе Android 17 с оболочкой OriginOS 7.

Цены в Китае:

iQOO 16 12/256GB — 5 999 юаней (около $900).

— 5 999 юаней (около $900). iQOO 16 12/512GB — 6 799 юаней (около $1 020).

— 6 799 юаней (около $1 020). iQOO 16 16/512GB — 7 499 юаней (около $1 125).

— 7 499 юаней (около $1 125). iQOO 16 16GB/1TB — 8 499 юаней (около $1 275).

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