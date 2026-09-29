Дисплей із яскравістю до 10 тисяч ніт і акумулятор на 8400 мА·год: чим здивував флагман IQOO 16 (фото)

Бренд iQOO представив флагманський смартфон iQOO 16 з екраном Samsung M16 із піковою яскравістю 10 000 ніт, процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 та акумулятором ємністю 8400 мА·год.

Ця новинка призначена для ігор і оснащена системою охолодження з випарною камерою площею 8500 мм², пише Gizmochina.

Дисплей Samsung M16 та апаратна платформа

Смартфон оснащений 6,85-дюймовим дисплеєм Samsung M16 AMOLED з роздільною здатністю 3168x1440 та динамічною частотою оновлення до 165 Гц. Екран забезпечує яскравість 2800 ніт при автоматичному регулюванні та до 10 000 ніт на піку в локальних невеликих ділянках (це буде помітно насамперед на HDR-відео). Частота опитування сенсорного шару сягає 5000 Гц. Для захисту зору використовується поєднання технології DC dimming та ШІМ із частотою 3300 Гц.

Дисплей та задня панель IQOO 16 Фото: iQOO

Гаджет працює на 2-нм чіпі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 з тактовою частотою ядер до 5,01 ГГц. Платформу доповнюють високошвидкісна пам'ять LPDDR5X Ultra Pro, накопичувач UFS 4.1 та фірмовий ігровий співпроцесор Q4. За відведення тепла відповідає випарна камера площею 8500 мм².

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Акумулятор, камери та корпус

Акумулятор ємністю 8400 мА·год виготовлено за технологією кремнієвого анода п’ятого покоління. Телефон підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову — 40 Вт. Комплект камер включає три тильні сенсори по 50 Мп: основний OmniVision OV50Q з оптичною стабілізацією, перископічний модуль Sony LYTIA 600 з OIS та надширококутний об'єктив. Камера здатна знімати відео з роздільною здатністю до 8K, а фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп.

Варіанти оформлення IQOO 16 Фото: iQOO

Модель має корпус із захистом від води та пилу відповідно до стандартів IP68 та IP69. У екран вбудовано ультразвуковий 3D-сканер відбитків пальців. Пристрій оснащений стереодинаміками, подвійним вібромотором по осях X і Z, модулями Wi-Fi 7, NFC, ІЧ-портом та роз'ємом USB 3.2 Gen 1. Телефон працює на базі Android 17 з оболонкою OriginOS 7.

Ціни в Китаї:

iQOO 16 12/256 ГБ — 5 999 юанів (близько 900 доларів).

— 5 999 юанів (близько 900 доларів). iQOO 16 12/512 ГБ — 6 799 юанів (близько $1 020).

— 6 799 юанів (близько $1 020). iQOO 16 16/512 ГБ — 7 499 юанів (близько 1 125 доларів).

— 7 499 юанів (близько 1 125 доларів). iQOO 16 16 ГБ/1 ТБ — 8 499 юанів (близько 1 275 доларів).

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