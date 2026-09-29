Раскрыт новый смартфон с батареей на 12 000 мАч: что это за новинка и когда выйдет (фото)

Honor готовит второе поколение игровых устройств серии WIN — смартфон WIN 2 с аккумулятором емкостью 12 000 мАч и компактный планшет WIN Pad с OLED-экраном на 240 Гц.

Информацию о характеристиках будущих гаджетов раскрыл инсайдер Digital Chat Station, пишет Gizchina.

Смартфон Honor WIN 2: батарея на 12 000 мАч и кулер

Новый геймерский телефон разрабатывают под кодовым именем Barrett. В сертификационных базах данных Китая уже зарегистрированы три модификации с номерами BRT-AN00, BRM-AN00 и BRS-AN00.

Главной особенностью телефона станет аккумулятор номинальной емкостью 11 790 мАч (типичное значение составит 12 000 мАч). Для отвода тепла от компонентов инженеры встроили в корпус активный вентилятор и крупную испарительную камеру. Базовая версия получит плоский 6,89-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, а старшая модификация предложит 2K-панель с кадровой частотой до 185 Гц.

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Предыдущий смартфон серии: Honor Win Turbo Фото: Honor

Планшет Honor WIN Pad: экран 240 Гц и Snapdragon

Вместе со смартфоном выйдет компактный игровой планшет WIN Pad (также фигурирует под названием WIN Pad Mini). Устройство уже появилось в китайском фирменном каталоге Honor Mall.

Модель оснастят 8,4-дюймовым OLED-экраном с вырезом под фронтальную камеру и частотой обновления 240 Гц. Планшет работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с активной системой воздушного охлаждения. Новинка поступит в продажу в черном и серебристом цветах только в версии с модулем Wi-Fi.

Официальный анонс обоих устройств ожидается в октябре на китайском рынке.

Ранее сообщалось, что вышел флагман IQOO 16 с экраном Samsung M16 пиковой яркостью 10 000 нит, процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батареей емкостью 8400 мАч.