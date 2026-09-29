Розкрито новий смартфон з акумулятором на 12 000 мА·год: що це за новинка і коли вийде (фото)

Honor готує друге покоління ігрових пристроїв серії WIN — смартфон WIN 2 з акумулятором ємністю 12 000 мА·год та компактний планшет WIN Pad з OLED-екраном із частотою оновлення 240 Гц.

Інформацію про характеристики майбутніх гаджетів оприлюднив інсайдер Digital Chat Station, пише Gizchina.

Смартфон Honor WIN 2: акумулятор на 12 000 мА·год та охолоджувач

Новий геймерський телефон розробляють під кодовою назвою Barrett. У сертифікаційних базах даних Китаю вже зареєстровано три модифікації з номерами BRT-AN00, BRM-AN00 та BRS-AN00.

Головною особливістю телефону стане акумулятор номінальною ємністю 11 790 мА·год (типове значення становитиме 12 000 мА·год). Для відведення тепла від компонентів інженери вбудували в корпус активний вентилятор і велику випарну камеру. Базова версія отримає плоский 6,89-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K, а топова модифікація — 2K-панель із частотою оновлення до 185 Гц.

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Попередній смартфон цієї серії: Honor Win Turbo Фото: Honor

Планшет Honor WIN Pad: екран із частотою оновлення 240 Гц та процесор Snapdragon

Разом зі смартфоном з'явиться компактний ігровий планшет WIN Pad (також відомий під назвою WIN Pad Mini). Пристрій уже з'явився у китайському фірмовому каталозі Honor Mall.

Модель буде оснащена 8,4-дюймовим OLED-екраном із вирізом під фронтальну камеру та частотою оновлення 240 Гц. Планшет працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з активною системою повітряного охолодження. Новинка з'явиться у продажу в чорному та сріблястому кольорах лише у версії з модулем Wi-Fi.

Офіційний анонс обох пристроїв очікується в жовтні на китайському ринку.

Раніше повідомлялося, що вийшов флагман IQOO 16 з екраном Samsung M16 із піковою яскравістю 10 000 ніт, процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 та акумулятором ємністю 8400 мА·год.