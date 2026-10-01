"Новая почта" подверглась DDoS-атаке: возможны проблемы с работой сервисов

В компании сообщили, что её системы подвергаются атаке прямо сейчас, но заверили, что ситуация под контролем.

Происходит DDoS-атака на системы "Новой почты". Возможны незначительные временные затруднения в работе сервисов компании, сообщила " Новая почта" в своих социальных сетях.

"Тем не менее, ситуация полностью под нашим контролем. Мы успешно принимаем меры, и наши ИТ-специалисты уже запустили резервные схемы работы. Благодарим за понимание", — говорится в посте.

Из комментариев становится ясно, что некоторые клиенты уже столкнулись с проблемами.

Напомним, почта больше не будет работать так, как раньше. Армия РФ нанесла украинским операторам ущерб на миллиарды. Убиты и ранены сотрудники, разрушены и повреждены сотни объектов инфраструктуры. Несмотря на систематические атаки на сортировочные хабы и передвижные отделения, операторы продолжают работать. Фокус проанализировал масштабы потерь логистического сектора

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