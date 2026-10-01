"Нова пошта" під DDoS-атакою: можливі проблеми із сервісами

У компанії повідомили, що її системи атакують прямо зараз, але запевнили, що ситуація під контролем.

Відбувається DDoS-атака на системи "Нової пошти". Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії, повідомила "Нова пошта" у своїх соцмережах.

Нова пошта повідомила про DDoS-атаку Фото: Скриншот

"Проте, ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи. Дякуємо за розуміння", — зазначено у пості.

З коментарів зрозуміло, що деякі кліенти вже зіткнулись із проблемами.

Нагадаємо, пошта більше не працюватиме як раніше. Армія РФ завдала мільярдних збитків українським операторам. Вбито та поранено працівників, зруйнувано та пошкоджено сотні об'єктів інфраструктури. Попри системні атаки на сортувальні хаби та пересувні відділення, оператори продовжують працювати. Фокус проаналізував масштаби втрат логістичного сектору

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