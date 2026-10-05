Аккумулятор на 7000 мАч за 170 долларов: раскрыт выносливый смартфон Realme (фото)

Бренд Realme представил бюджетный 4G-смартфон P4s Lite с аккумулятором емкостью 7000 мАч и плавным экраном на 120 Гц.

Новинка появилась в официальном каталоге индийского подразделения компании по стартовой цене около 170 долларов, пишет Gizmochina.

Дисплей и аппаратная основа

Realme P4s Lite оснащен 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570x720 и частотой обновления 120 Гц. Панель выдает до 900 нит яркости в режиме HBM, поддерживает частоту опроса сенсора 240 Гц и защищена стеклом Panda MN228.

Телефон получил процессор начального уровня Unisoc T7250 в связке с 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 на 64 или 128 ГБ. Смартфон поддерживает карты памяти microSD для расширения хранилища. Устройство работает под управлением фирменной оболочки Realme UI на базе Android. Модули 5G и бесконтактная оплата NFC в этой модели отсутствуют.

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Особенности Realme P4s Lite Фото: Realme

Аккумулятор, камеры и корпус

Главным достоинством смартфона выступает батарея на 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт по протоколу USB Power Delivery. Корпус имеет толщину 9 мм при весе 215 граммов.

На тыльной стороне размещена 13-мегапиксельная основная камера с автофокусом и записью видео в 1080p при 30 кадрах в секунду. Для селфи предусмотрен фронтальный датчик на 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения, также работает разблокировка по лицу. Гаджет сохранил разъем 3,5 мм для проводных наушников и порт USB Type-C.

Цены:

Realme P4s Lite 4/64GB — 16 499 рупий (около $170).

— 16 499 рупий (около $170). Realme P4s Lite 4/128GB — 18 499 рупий (около $190).

Продажи стартуют 8 октября в черном (Nebula Black) и серебристом (Moonlight Silver) цветах.

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