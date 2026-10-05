Акумулятор на 7000 мА·год за 170 доларів: представлено витривалий смартфон Realme (фото)

Бренд Realme представив бюджетний 4G-смартфон P4s Lite з акумулятором ємністю 7000 мА·год та екраном із частотою оновлення 120 Гц.

Новинка з'явилася в офіційному каталозі індійського підрозділу компанії за стартовою ціною близько 170 доларів, пише Gizmochina.

Дисплей та апаратна частина

Realme P4s Lite оснащений 6,75-дюймовим LCD-екраном із роздільною здатністю 1570x720 та частотою оновлення 120 Гц. Панель забезпечує яскравість до 900 ніт у режимі HBM, підтримує частоту опитування сенсора 240 Гц і захищена склом Panda MN228.

Смартфон оснащений процесором початкового рівня Unisoc T7250 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR4X та накопичувачем UFS 2.2 об’ємом 64 або 128 ГБ. Смартфон підтримує картки пам'яті microSD для розширення сховища. Пристрій працює під керуванням фірмової оболонки Realme UI на базі Android. Модулі 5G та безконтактна оплата NFC у цій моделі відсутні.

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Особливості Realme P4s Lite Фото: Realme

Акумулятор, камери та корпус

Головною перевагою смартфона є акумулятор ємністю 7000 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 15 Вт за протоколом USB Power Delivery. Товщина корпусу становить 9 мм, а вага — 215 грамів.

На задній панелі розміщена 13-мегапіксельна основна камера з автофокусом та можливістю запису відео у форматі 1080p зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Для селфі передбачений фронтальний датчик на 5 Мп. Сканер відбитків пальців вбудований у бічну кнопку ввімкнення, також працює розблокування за допомогою розпізнавання обличчя. Гаджет зберіг роз’єм 3,5 мм для дротових навушників і порт USB Type-C.

Ціни:

Realme P4s Lite 4/64 ГБ — 16 499 рупій (близько 170 доларів).

— 16 499 рупій (близько 170 доларів). Realme P4s Lite 4/128 ГБ — 18 499 рупій (близько 190 доларів).

Продаж розпочнеться 8 жовтня у чорному (Nebula Black) та сріблястому (Moonlight Silver) кольорах.

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