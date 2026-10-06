Зарядная станция с лучшими параметрами для дома: названа надежная модель на 1800 Вт (фото)

Портативная зарядная станция Oukitel P1000E Plus предлагает выходную мощность 1800 Вт, аккумулятор LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч и сразу четыре розетки на 220 В. Что можно запитать с помощью этой модели у себя дома?

Устройство вполне подходит для котлов, микроволновок и холодильников, закрывая большую часть домашних нужд потребителей в Украине.

Фокус приводит технические параметры электростанции, а также реальный, беспристрастный опыт владельцев с разбором главных плюсов и скрытых нюансов работы.

Характеристики Oukitel P1000E Plus

Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4, более 4000 циклов до 80%)

1024 Вт·ч (тип LiFePO4, более 4000 циклов до 80%) Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая — 3600 Вт)

1800 Вт (пиковая — 3600 Вт) Выходные разъемы: 4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порта USB-A QC 3.0 (18 Вт), 2 выхода DC5521 (12 В/3 А), автоприкуриватель 12 В/10 А

4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порта USB-A QC 3.0 (18 Вт), 2 выхода DC5521 (12 В/3 А), автоприкуриватель 12 В/10 А Время зарядки от розетки: 1 час 25 минут при мощности 1200 Вт (около 36 минут при комбинации розетки и солнечных панелей на 1700 Вт)

1 час 25 минут при мощности 1200 Вт (около 36 минут при комбинации розетки и солнечных панелей на 1700 Вт) Вход для солнечных панелей: XT60 мощностью до 500 Вт (зарядка за 2,5 часа)

XT60 мощностью до 500 Вт (зарядка за 2,5 часа) Особенности: режим ИБП (переключение за 10 мс), чистая синусоида, фонарик спереди, регулятор мощности сетевого заряда, LCD-дисплей, приложение для смартфона

режим ИБП (переключение за 10 мс), чистая синусоида, фонарик спереди, регулятор мощности сетевого заряда, LCD-дисплей, приложение для смартфона Вес и размеры: 12 кг; 346 × 228 × 238 мм

Видео дня

Что находится спереди у станции Oukitel P1000E Plus Фото: comfy.ua

Возможности подключения и скорость зарядки

Инвертор станции выдает чистую синусоиду, что обеспечивает безопасную работу газовых котлов и чувствительной электроники. Как заявляет производитель, типичной мощности 1800 Вт и пикового скачка до 3600 Вт хватает может хватить для 11 приборов. Отдельный плюс — четыре розетки, благодаря которым аккумулятор удобен для одновременного питания разной бытовой техники.

Через порт Type-C мощностью 100 Вт можно быстро заряжать ноутбуки с поддержкой Power Delivery, к тому же это самый экономичный способ работы именно с лэптопами напрямую.

На панели управления предусмотрен регулятор входной мощности: снижать ее можно чтобы не перегружать старую проводку в доме, либо продлить ресурс батареи.

В режиме источника бесперебойного питания (ИБП) станция переходит на работу от аккумулятора за 10 миллисекунд, поэтому компьютер или газовый котел не выключаются при резком пропадании света в сети.

Зарядная станция Oukitel P1000E Plus: фото из отзывов Фото: Prom.ua

Отзывы на Oukitel P1000E Plus в Украине

В наших типичных сценариях во время блэкаутов пользователи оценивают эту модель в целом позитивно. Вот главные тесты и впечатления покупателей:

Отопительные котлы: Двухконтурные котлы работают стабильно. Переключение в режим ИБП происходит без ошибок и перезагрузок.

Двухконтурные котлы работают стабильно. Переключение в режим ИБП происходит без ошибок и перезагрузок. Холодильники и кухня: Станция без труда запускает двухкамерные холодильники (пусковые токи компрессоров доходят до 600 Вт). Один из владельцев отметил, что холодильник проработал 14 часов, разрядив батарею всего до 30%. Также она тянет микроволновую печь мощностью 1460 Вт, кофемашину и утюг.

Станция без труда запускает двухкамерные холодильники (пусковые токи компрессоров доходят до 600 Вт). Один из владельцев отметил, что холодильник проработал 14 часов, разрядив батарею всего до 30%. Также она тянет микроволновую печь мощностью 1460 Вт, кофемашину и утюг. Рабочее место: При нагрузке из телевизора, освещения и компьютера энергии хватает примерно на 10 часов.

При нагрузке из телевизора, освещения и компьютера энергии хватает примерно на 10 часов. Проблема с писком и ее решение: Главный минус, на который жалуются многие покупатели — высокочастотный писк под нагрузкой, который мешает спать, если станция стоит в комнате. Пользователи в комментариях подсказали способ отключить этот писк: для этого нужно зажать кнопку встроенного фонарика на 3–5 секунд.

Главный минус, на который жалуются многие покупатели — высокочастотный писк под нагрузкой, который мешает спать, если станция стоит в комнате. Пользователи в комментариях подсказали способ отключить этот писк: для этого нужно зажать кнопку встроенного фонарика на 3–5 секунд. Работа приложения: Фирменная программа для смартфона позволяет удаленно включать розетки и смотреть уровень заряда, но иногда теряет связь со станцией и требует перезапуска.

В целом Oukitel P1000E Plus собирает довольно положительные оценки, к тому же цена для таких характеристик достаточно умеренная. Совет: всегда проверяйте зарядную станцию при получении с почты или пункта выдачи маркетплейса, поскольку некоторые продавцы присылают бракованные экземпляры.

Цена в Украине:

Oukitel P1000E Plus (1800 Вт / 1024 Вт·ч) — 28 019 грн.

Ранее сообщалось, что эксперт испытал зарядную станцию Bluetti Elite 200 V2. Она способна не только заряжать смартфоны и ноутбуки во время отключений электричества, но и питать некоторые более энергоемкие бытовые приборы.

Также Фокус писал про недооцененную зарядную станцию на 1600 Вт, которая считается доступной альтернативной аналогам от крупных брендов.