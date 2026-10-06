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Зарядна станція з найкращими параметрами для дому: названо надійну модель на 1800 Вт (фото)

Зарядна станція Oukitel P1000E Plus 1800 Вт, 1024 Вт·год, LiFePO4
Зарядна станція Oukitel P1000E Plus | Фото: Скриншот

Портативна зарядна станція Oukitel P1000E Plus має вихідну потужність 1800 Вт, акумулятор LiFePO4 ємністю 1024 Вт·год та одразу чотири розетки на 220 В. Що можна підключити до цієї моделі у себе вдома?

Цей пристрій цілком підходить для котлів, мікрохвильових печей та холодильників, задовольняючи більшу частину побутових потреб споживачів в Україні.

Фокус наводить технічні параметри електростанції, а також реальні, об’єктивні відгуки власників із розбором основних переваг та прихованих нюансів її роботи.

Характеристики Oukitel P1000E Plus

  • Ємність акумулятора: 1024 Вт·год (тип LiFePO4, понад 4000 циклів до 80%)
  • Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова — 3600 Вт)
  • Вихідні роз'єми: 4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порти USB-A QC 3.0 (18 Вт), 2 виходи DC5521 (12 В/3 А), прикурювач 12 В/10 А
  • Час заряджання від розетки: 1 година 25 хвилин при потужності 1200 Вт (близько 36 хвилин при комбінації розетки та сонячних панелей на 1700 Вт)
  • Вхід для сонячних панелей: XT60 потужністю до 500 Вт (зарядка за 2,5 години)
  • Особливості: режим ДБЖ (перемикання за 10 мс), чиста синусоїда, ліхтарик спереду, регулятор потужності мережевого заряду, LCD-дисплей, додаток для смартфона
  • Вага та розміри: 12 кг; 346 × 228 × 238 мм
Видео дня
Oukitel P1000E Plus 1800 Вт 1024 Вт·год
Що розташовано спереду на корпусі Oukitel P1000E Plus
Фото: comfy.ua

Можливості підключення та швидкість заряджання

Інвертор станції видає чисту синусоїду, що забезпечує безпечну роботу газових котлів та чутливої електроніки. Як заявляє виробник, типової потужності 1800 Вт і пікового стрибка до 3600 Вт може вистачити для 11 приладів. Окремий плюс — чотири розетки, завдяки яким акумулятор зручний для одночасного живлення різної побутової техніки.

Через порт Type-C потужністю 100 Вт можна швидко заряджати ноутбуки з підтримкою Power Delivery, до того ж це найекономічніший спосіб заряджання саме ноутбуків безпосередньо.

На панелі керування передбачено регулятор вхідної потужності: її можна зменшити, щоб не перевантажувати стару електропроводку в будинку або подовжити термін служби акумулятора.

У режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ) станція переходить на роботу від акумулятора за 10 мілісекунд, тому комп’ютер або газовий котел не вимикаються у разі раптового зникнення світла в мережі.

Відгуки про Oukitel P1000E Plus
Зарядна станція Oukitel P1000E Plus: фото з відгуків
Фото: Prom.ua

Відгуки про Oukitel P1000E Plus в Україні

У наших типових сценаріях під час відключень електроенергії користувачі загалом позитивно оцінюють цю модель. Ось основні тести та враження покупців:

  • Опалювальні котли: Двоконтурні котли працюють стабільно. Перехід у режим ДБЖ відбувається без помилок і перезавантажень.
  • Холодильники та кухня: Станція без проблем запускає двокамерні холодильники (пускові струми компресорів досягають 600 Вт). Один із власників зазначив, що холодильник пропрацював 14 годин, розрядивши батарею лише до 30%. Також вона живить мікрохвильову піч потужністю 1460 Вт, кавоварку та праску.
  • Робоче місце: При навантаженні від телевізора, освітлення та комп’ютера енергії вистачає приблизно на 10 годин.
  • Проблема з писком та її вирішення: Головний мінус, на який скаржаться багато покупців, — високочастотний писк під навантаженням, який заважає спати, якщо станція стоїть у кімнаті. Користувачі в коментарях підказали спосіб вимкнути цей писк: для цього потрібно затиснути кнопку вбудованого ліхтарика на 3–5 секунд.
  • Робота додатка: фірмова програма для смартфона дозволяє дистанційно вмикати розетки та перевіряти рівень заряду, але іноді втрачає зв’язок зі станцією і вимагає перезапуску.

Загалом Oukitel P1000E Plus отримує досить позитивні відгуки, до того ж ціна, зважаючи на такі характеристики, є досить помірною. Порада: завжди перевіряйте зарядну станцію при отриманні з пошти або пункту видачі маркетплейсу, оскільки деякі продавці надсилають браковані екземпляри.

Ціна в Україні:

  • Oukitel P1000E Plus (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 28 019 грн.

Раніше повідомлялося, що експерт протестував зарядну станцію Bluetti Elite 200 V2. Вона здатна не тільки заряджати смартфони та ноутбуки під час відключень електроенергії, а й забезпечувати живленням деякі більш енергоємні побутові прилади.

Також Фокус писав про недооцінену зарядну станцію потужністю 1600 Вт, яка вважається доступною альтернативою аналогам від великих брендів.