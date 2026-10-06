Зарядна станція з найкращими параметрами для дому: названо надійну модель на 1800 Вт (фото)

Портативна зарядна станція Oukitel P1000E Plus має вихідну потужність 1800 Вт, акумулятор LiFePO4 ємністю 1024 Вт·год та одразу чотири розетки на 220 В. Що можна підключити до цієї моделі у себе вдома?

Цей пристрій цілком підходить для котлів, мікрохвильових печей та холодильників, задовольняючи більшу частину побутових потреб споживачів в Україні.

Фокус наводить технічні параметри електростанції, а також реальні, об’єктивні відгуки власників із розбором основних переваг та прихованих нюансів її роботи.

Характеристики Oukitel P1000E Plus

Ємність акумулятора: 1024 Вт·год (тип LiFePO4, понад 4000 циклів до 80%)

1024 Вт·год (тип LiFePO4, понад 4000 циклів до 80%) Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова — 3600 Вт)

1800 Вт (пікова — 3600 Вт) Вихідні роз'єми: 4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порти USB-A QC 3.0 (18 Вт), 2 виходи DC5521 (12 В/3 А), прикурювач 12 В/10 А

4 розетки 220–240 В, 1 порт USB-C (100 Вт), 1 порт USB-C (20 Вт), 2 порти USB-A QC 3.0 (18 Вт), 2 виходи DC5521 (12 В/3 А), прикурювач 12 В/10 А Час заряджання від розетки: 1 година 25 хвилин при потужності 1200 Вт (близько 36 хвилин при комбінації розетки та сонячних панелей на 1700 Вт)

1 година 25 хвилин при потужності 1200 Вт (близько 36 хвилин при комбінації розетки та сонячних панелей на 1700 Вт) Вхід для сонячних панелей: XT60 потужністю до 500 Вт (зарядка за 2,5 години)

XT60 потужністю до 500 Вт (зарядка за 2,5 години) Особливості: режим ДБЖ (перемикання за 10 мс), чиста синусоїда, ліхтарик спереду, регулятор потужності мережевого заряду, LCD-дисплей, додаток для смартфона

режим ДБЖ (перемикання за 10 мс), чиста синусоїда, ліхтарик спереду, регулятор потужності мережевого заряду, LCD-дисплей, додаток для смартфона Вага та розміри: 12 кг; 346 × 228 × 238 мм

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Що розташовано спереду на корпусі Oukitel P1000E Plus Фото: comfy.ua

Можливості підключення та швидкість заряджання

Інвертор станції видає чисту синусоїду, що забезпечує безпечну роботу газових котлів та чутливої електроніки. Як заявляє виробник, типової потужності 1800 Вт і пікового стрибка до 3600 Вт може вистачити для 11 приладів. Окремий плюс — чотири розетки, завдяки яким акумулятор зручний для одночасного живлення різної побутової техніки.

Через порт Type-C потужністю 100 Вт можна швидко заряджати ноутбуки з підтримкою Power Delivery, до того ж це найекономічніший спосіб заряджання саме ноутбуків безпосередньо.

На панелі керування передбачено регулятор вхідної потужності: її можна зменшити, щоб не перевантажувати стару електропроводку в будинку або подовжити термін служби акумулятора.

У режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ) станція переходить на роботу від акумулятора за 10 мілісекунд, тому комп’ютер або газовий котел не вимикаються у разі раптового зникнення світла в мережі.

Зарядна станція Oukitel P1000E Plus: фото з відгуків Фото: Prom.ua

Відгуки про Oukitel P1000E Plus в Україні

У наших типових сценаріях під час відключень електроенергії користувачі загалом позитивно оцінюють цю модель. Ось основні тести та враження покупців:

Опалювальні котли: Двоконтурні котли працюють стабільно. Перехід у режим ДБЖ відбувається без помилок і перезавантажень.

Двоконтурні котли працюють стабільно. Перехід у режим ДБЖ відбувається без помилок і перезавантажень. Холодильники та кухня: Станція без проблем запускає двокамерні холодильники (пускові струми компресорів досягають 600 Вт). Один із власників зазначив, що холодильник пропрацював 14 годин, розрядивши батарею лише до 30%. Також вона живить мікрохвильову піч потужністю 1460 Вт, кавоварку та праску.

Станція без проблем запускає двокамерні холодильники (пускові струми компресорів досягають 600 Вт). Один із власників зазначив, що холодильник пропрацював 14 годин, розрядивши батарею лише до 30%. Також вона живить мікрохвильову піч потужністю 1460 Вт, кавоварку та праску. Робоче місце: При навантаженні від телевізора, освітлення та комп’ютера енергії вистачає приблизно на 10 годин.

При навантаженні від телевізора, освітлення та комп’ютера енергії вистачає приблизно на 10 годин. Проблема з писком та її вирішення: Головний мінус, на який скаржаться багато покупців, — високочастотний писк під навантаженням, який заважає спати, якщо станція стоїть у кімнаті. Користувачі в коментарях підказали спосіб вимкнути цей писк: для цього потрібно затиснути кнопку вбудованого ліхтарика на 3–5 секунд.

Головний мінус, на який скаржаться багато покупців, — високочастотний писк під навантаженням, який заважає спати, якщо станція стоїть у кімнаті. Користувачі в коментарях підказали спосіб вимкнути цей писк: для цього потрібно затиснути кнопку вбудованого ліхтарика на 3–5 секунд. Робота додатка: фірмова програма для смартфона дозволяє дистанційно вмикати розетки та перевіряти рівень заряду, але іноді втрачає зв’язок зі станцією і вимагає перезапуску.

Загалом Oukitel P1000E Plus отримує досить позитивні відгуки, до того ж ціна, зважаючи на такі характеристики, є досить помірною. Порада: завжди перевіряйте зарядну станцію при отриманні з пошти або пункту видачі маркетплейсу, оскільки деякі продавці надсилають браковані екземпляри.

Ціна в Україні:

Oukitel P1000E Plus (1800 Вт / 1024 Вт·год) — 28 019 грн.

Раніше повідомлялося, що експерт протестував зарядну станцію Bluetti Elite 200 V2. Вона здатна не тільки заряджати смартфони та ноутбуки під час відключень електроенергії, а й забезпечувати живленням деякі більш енергоємні побутові прилади.

Також Фокус писав про недооцінену зарядну станцію потужністю 1600 Вт, яка вважається доступною альтернативою аналогам від великих брендів.