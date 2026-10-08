Лучшие зарядные станции Bluetti на разный бюджет: топ-3 модели октября 2026 года

У бренда Bluetti есть зарядные станции разной мощности, которые подойдут для широкого спектра задач. Какие модели показали себя лучше всего в Украине во время блэкаутов — в этом материале.

В зависимости от бюджета можно подобрать как вариант для ноутбука, так и источник питания помощнее, для холодильника и других приборов.

Фокус собрал три популярные модели Bluetti в ценовом диапазоне от 16 000 до 28 000 гривен, изучив их параметры и тесты владельцев.

BLUETTI Premium 30 V2

Станция весит 4,3 кг, так что ее легко переносить по квартире или брать с собой. Батарея LiFePO4 емкостью 320 Вт·ч рассчитана на 3000 циклов. Номинальная мощность составляет 600 Вт, а в режиме Power Lifting станция тянет приборы вроде фена или небольшого чайника мощностью до 1500 Вт. В режиме ожидания плата расходует всего 4,5 Вт, поэтому батарея не садится вхолостую.

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От розетки прибор заряжается за один час (вход 380 Вт), а от солнечной панели на 200 Вт — примерно за 2 часа 15 минут. В режиме ИБП питание переключается за 10 миллисекунд со сквозной мощностью до 980 Вт, поэтому роутер и компьютер не успевают выключиться. Управлять настройками можно со смартфона по Bluetooth и Wi-Fi.

Bluetti Premium 30 V2 Фото: OLX

Разъемы:

1 розетка 230 В (600 Вт, пиковая нагрузка до 1500 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery 3.1 мощностью до 140 Вт;

1 порт USB-C мощностью до 100 Вт;

2 порта USB-A по 15 Вт;

2 выхода постоянного тока DC5521 (12 В/8 А суммарно);

1 автомобильный прикуриватель 12 В/10 А.

Что говорят украинские покупатели:

"Проверил, хватило на 4 часа 40 минут просмотра 50-дюймового телевизора и зарядил телефон с планшетом с нуля. Заказывал сугубо для освещения, поэтому думаю, ее более чем хватит".

"Хватило на 3 с половиной часа просмотра ТВ, ну и еще можно заряжать телефон. Мама довольна".

"Тянет миксер и электромясорубку. Плохо только, что в коробке нет инструкции на украинском языке".

Цена в Украине:

BLUETTI Premium 30 V2 (600 Вт / 320 Вт·ч) — 16 819 грн.

Bluetti AC50P

Эта модель создана для питания рабочего места, телевизора и света во время отключений. Внутри установлен аккумулятор LiFePO4 на 504 Вт·ч и инвертор мощностью 700 Вт (пик до 1200 Вт). Корпус весит 6,9 кг и имеет удобную ручку для переноски.

От розетки станция заряжается за полтора часа при мощности 600 Вт. Инвертор выдает чистую синусоиду, поэтому можно подключать чувствительную домашнюю технику. Данные о расходе энергии и остатке заряда выводятся на экран и в приложение на телефоне.

Зарядная станция Bluetti AC50P Фото: YouTube

Разъемы:

1 розетка 230 В (до 700 Вт);

2 порта USB-C мощностью до 65 Вт;

1 порт USB-A мощностью 15 Вт;

1 автомобильное гнездо 12 В/10 А.

Отзывы в Украине:

"Подключаю игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 через Type-C на 65 Вт и внешний монитор MSI на 60 Гц (15–17 Вт). В таком режиме связки хватает примерно на 8 часов работы, что для моих задач отличный результат. Отдельно тестировал станцию с 40-дюймовым телевизором на 90 Вт — вышло около 4,5 часов".

"Небольшой холодильник, телевизор и лампа тратят около 10% заряда за час. Супер!"

"Приобрела по хорошей скидке, очень довольна — во время блэкаута помогает оставаться на связи и работать за компьютером".

Цена в Украине:

Bluetti AC50P (700 Вт / 504 Вт·ч) — 17 307 грн.

Bluetti AC70P

Этот вариант среднего класса рассчитан на приборы потяжелее вроде холодильников, либо для длительного питания котлов. Емкость батареи составляет 864 Вт·ч при постоянной мощности 1000 Вт (пусковые токи до 2000 Вт). Вес станции — 10,7 кг. Автономность можно увеличить, подключив дополнительные батарейные модули B80P, B230 или B300.

Блок питания здесь встроенный. От розетки станция набирает 80% за 45 минут и 100% за полтора часа. Контроллер солнечных панелей принимает до 500 Вт. Также есть функция ИБП.

Bluetti AC70P Фото: Bluetti

Разъемы:

2 розетки 230 В (суммарно до 1000 Вт);

2 порта USB-C мощностью по 100 Вт;

2 порта USB-A по 12 Вт;

1 автомобильный разъем 12 В/10 А;

1 панель беспроводной зарядки Qi на 15 Вт;

1 разъем постоянного тока DC.

Отзывы в Украине:

"Решил подключить к газовому котлу Hi-Therm на 137 Вт, собственно для него и брал станцию. В режиме розжига пишет время работы котла 5 часов, а когда работает только циркуляционный насос — 9,3 часа на полностью заряженной батарее. Двухкамерный холодильник тоже запустился без проблем".

"Брал как бесперебойник для холодильника — работает отлично. Станция компактная, блок питания наконец-то спрятан внутри корпуса".

"Спокойно играл на ноутбуке около 7 часов с телефонами на зарядке. Но где-то после 100 циклов перестал работать монитор станции и отключилась выдача тока, пришлось отдавать по гарантии".

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосувати

Цена в Украине:

Bluetti AC70P (1000 Вт / 864 Вт·ч) — 27 900 грн.

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