Найкращі зарядні станції Bluetti на будь-який бюджет: топ-3 моделі жовтня 2026 року

Бренд Bluetti пропонує зарядні станції різної потужності, які підходять для широкого спектру завдань. Які моделі найкраще зарекомендували себе в Україні під час відключень електроенергії — в цьому матеріалі.

Залежно від бюджету можна підібрати як варіант для ноутбука, так і більш потужний блок живлення для холодильника та інших приладів.

Фокус зібрав три популярні моделі Bluetti у ціновому діапазоні від 16 000 до 28 000 гривень, проаналізувавши їхні характеристики та відгуки власників.

BLUETTI Premium 30 V2

Станція важить 4,3 кг, тож її легко переносити по квартирі або брати з собою. Акумулятор LiFePO4 ємністю 320 Вт·год розрахований на 3000 циклів. Номінальна потужність становить 600 Вт, а в режимі Power Lifting станція живить такі прилади, як фен або невеликий чайник, потужністю до 1500 Вт. У режимі очікування пристрій споживає всього 4,5 Вт, тому батарея не розряджається в режимі очікування.

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Від розетки прилад заряджається за одну годину (вхідна потужність 380 Вт), а від сонячної панелі потужністю 200 Вт — приблизно за 2 години 15 хвилин. У режимі ДБЖ живлення перемикається за 10 мілісекунд із пропускною потужністю до 980 Вт, тому роутер і комп’ютер не встигають вимкнутися. Керувати налаштуваннями можна зі смартфона через Bluetooth і Wi-Fi.

Bluetti Premium 30 V2 Фото: OLX

Роз'єми:

1 розетка 230 В (600 Вт, пікове навантаження до 1500 Вт);

1 порт USB-C Power Delivery 3.1 потужністю до 140 Вт;

1 порт USB-C потужністю до 100 Вт;

2 порти USB-A по 15 Вт;

2 виходи постійного струму DC5521 (12 В/8 А сумарно);

1 автомобільний прикурювач 12 В/10 А.

Що кажуть українські покупці:

"Перевірив: вистачило на 4 години 40 хвилин перегляду 50-дюймового телевізора, а також зарядив телефон і планшет з нуля. Замовляв виключно для освітлення, тому думаю, що її більш ніж вистачить".

"Вистачило на 3 з половиною години перегляду телевізора, ну і ще можна заряджати телефон. Мама задоволена".

"Витримує міксер і електром’ясорубку. Шкода тільки, що в коробці немає інструкції українською мовою".

Ціна в Україні:

BLUETTI Premium 30 V2 (600 Вт / 320 Вт·год) — 16 819 грн.

Bluetti AC50P

Ця модель призначена для живлення робочого місця, телевізора та освітлення під час відключень електроенергії. Усередині встановлено акумулятор LiFePO4 на 504 Вт·год та інвертор потужністю 700 Вт (пікова потужність до 1200 Вт). Корпус важить 6,9 кг і має зручну ручку для перенесення.

Від розетки станція заряджається за півтори години при потужності 600 Вт. Інвертор видає чисту синусоїду, тому можна підключати чутливу побутову техніку. Дані про споживання енергії та залишок заряду відображаються на екрані та в додатку на телефоні.

Зарядна станція Bluetti AC50P Фото: YouTube

Роз'єми:

1 розетка 230 В (до 700 Вт);

2 порти USB-C потужністю до 65 Вт;

1 порт USB-A потужністю 15 Вт;

1 автомобільне гніздо 12 В/10 А.

Відгуки в Україні:

"Підключаю ігровий ноутбук ASUS ROG Strix G15 через Type-C на 65 Вт та зовнішній монітор MSI на 60 Гц (15–17 Вт). У такому режимі заряду вистачає приблизно на 8 годин роботи, що для моїх завдань — чудовий результат. Окремо тестував станцію з 40-дюймовим телевізором на 90 Вт — вийшло близько 4,5 годин".

"Невеликий холодильник, телевізор і лампа витрачають близько 10% заряду за годину. Супер!"

"Придбала зі значною знижкою, дуже задоволена — під час відключення електроенергії допомагає залишатися на зв’язку та працювати за комп’ютером".

Ціна в Україні:

Bluetti AC50P (700 Вт / 504 Вт·год) — 17 307 грн.

Bluetti AC70P

Цей варіант середнього класу призначений для більш важких приладів, таких як холодильники, або для тривалого живлення котлів. Ємність акумулятора становить 864 Вт·год при постійній потужності 1000 Вт (пускові струми до 2000 Вт). Вага станції — 10,7 кг. Автономність можна збільшити, підключивши додаткові батарейні модулі B80P, B230 або B300.

Блок живлення тут вбудований. Від розетки станція заряджається до 80 % за 45 хвилин і до 100 % за півтори години. Контролер сонячних панелей приймає до 500 Вт. Також є функція ДБЖ.

Bluetti AC70P Фото: Bluetti

Роз'єми:

2 розетки 230 В (загалом до 1000 Вт);

2 порти USB-C потужністю по 100 Вт;

2 порти USB-A по 12 Вт;

1 автомобільний роз'єм 12 В/10 А;

1 панель бездротової зарядки Qi на 15 Вт;

1 роз'єм постійного струму DC.

Відгуки в Україні:

"Вирішив підключити до газового котла Hi-Therm потужністю 137 Вт — власне, саме для нього й купував цю станцію. У режимі розпалювання час роботи котла становить 5 годин, а коли працює лише циркуляційний насос — 9,3 години на повністю зарядженій батареї. Двокамерний холодильник теж запустився без проблем".

"Купував як джерело безперебійного живлення для холодильника — працює чудово. Станція компактна, блок живлення нарешті захований усередині корпусу".

"Спокійно грав на ноутбуці близько 7 годин, поки телефони заряджалися. Але десь після 100 циклів перестав працювати монітор станції й відключилася подача струму, довелося здавати на гарантію".

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Ціна в Україні:

Bluetti AC70P (1000 Вт / 864 Вт·год) — 27 900 грн.

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