Galaxy S27 Ultra удивит батареей на 5700 мАч и получит новый цвет: что известно (фото)

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra получит увеличенный аккумулятор емкостью 5700 мАч, обновленный блок камер и свежие цвета.

Собрали свежие подробности о смартфоне из надежных источников. Детали о дизайне и расцветках устройства раскрыл инсайдер Ice Universe, пишет PhoneArena, а информацию про батарею передает Gizchina.

Внешний вид и цвета Samsung Galaxy S27 Ultra

По данным инсайдеров, палитра Galaxy S27 Ultra будет включать четыре основных оттенка: черный (Black), белый (White), синий (Blue) и новый нежно-розовый (Light Pink).

В качестве эксклюзива для фирменного онлайн-магазина Samsung готовит фиолетовый вариант (Violet).

Синий оттенок, вероятно, сделают темнее, чтобы избежать прямого сходства со светло-голубым цветом Glacier в смартфонах Apple. Впервые за несколько лет поменяется оформление блока камер: появится выступ-подложка, а один из прежних модулей уберут. По слухам, компания откажется от устаревшего телефото с зумом 3x в пользу связки из нового 200-Мп основного датчика и улучшенного 5-кратного перископического объектива. Главная камера должна взять на себя приближение на малых значения вплоть до 3-кратного, и качество при этом должно быть не хуже.

Видео дня

С одной стороны, Samsung наконец-то меняет дизайн задней панели. С другой, сложно отрицать, что на предварительных рендерах отчасти проглядывается эстетика iPhone 18 Pro.

Рендер Samsung Galaxy S27 Pro в фиолетовом цвете (иллюстративное фото) Фото: Android Headlines

Батарея и зарядка

Важным улучшением, о котором очень давно просят поклонники S-серии, станет увеличение аккумулятора. Телефону приписывают скачок с 5000 до 5700 мАч, что уже ближе к лидерам рынка по этой части, таким как Xiaomi, OnePlus и Vivo. Обычно более емкая батарея требует больше времени у розетки, однако зарядку тоже доработают.

Смартфон сохранит номинальную мощность зарядки 60 Вт, но сможет дольше удерживать пиковые показатели на уровне 55–56 Вт на начальном этапе. В результате АКБ будет заряжаться на 2-3% быстрее предшественника даже с учетом прибавки в 700 мАч.

Борьба с бликами камеры с помощью ИИ

В камере смартфона появится алгоритм автоматического удаления бликов оптики. Яркие уличные фонари или закатное солнце часто оставляют на ночных кадрах неприятные световые артефакты.

Новая система на базе нейросетей будет распознавать такие отражения на снимках и стирать их.

Официальный анонс линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

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