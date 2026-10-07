Galaxy S27 Ultra здивує акумулятором на 5700 мА·год і отримає новий колір: що відомо (фото)

Флагманський смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra отримає акумулятор збільшеної ємності — 5700 мА·год, оновлений модуль камер та нові кольори.

Зібрали свіжі подробиці про смартфон із надійних джерел. Деталі щодо дизайну та кольорів пристрою оприлюднив інсайдер Ice Universe, пише PhoneArena, а інформацію про акумулятор наводить Gizchina.

Зовнішній вигляд та кольори Samsung Galaxy S27 Ultra

За даними інсайдерів, колірна гама Galaxy S27 Ultra включатиме чотири основні відтінки: чорний (Black), білий (White), синій (Blue) та новий ніжно-рожевий (Light Pink).

Як ексклюзив для фірмового інтернет-магазину Samsung готує фіолетовий варіант (Violet).

Синій відтінок, ймовірно, зроблять темнішим, щоб уникнути прямої схожості зі світло-блакитним кольором Glacier у смартфонах Apple. Вперше за кілька років зміниться дизайн блоку камер: з’явиться виступ-підкладка, а один із попередніх модулів приберуть. За чутками, компанія відмовиться від застарілого телеоб'єктива із 3-кратним зумом на користь комбінації з нового 200-мегапіксельного основного датчика та вдосконаленого 5-кратного перископічного об'єктива. Головна камера має взяти на себе наближення на малих відстанях аж до 3-кратного, і якість при цьому має бути не гіршою.

Видео дня

З одного боку, Samsung нарешті змінює дизайн задньої панелі. З іншого — важко заперечити, що на попередніх рендерах частково проглядається естетика iPhone 18 Pro.

Рендер Samsung Galaxy S27 Pro у фіолетовому кольорі (ілюстративне фото) Фото: Android Headlines

Акумулятор і зарядний пристрій

Важливим вдосконаленням, про яке вже давно просять шанувальники S-серії, стане збільшення ємності акумулятора. Телефону пророкують зростання ємності з 5000 до 5700 мА·год, що вже наближає його до лідерів ринку в цій сфері, таких як Xiaomi, OnePlus і Vivo. Зазвичай більш ємний акумулятор вимагає більше часу на зарядку, проте систему заряджання також вдосконалять.

Смартфон збереже номінальну потужність зарядки 60 Вт, але зможе довше утримувати пікові показники на рівні 55–56 Вт на початковому етапі. У результаті акумулятор заряджатиметься на 2–3 % швидше, ніж у попередника, навіть з урахуванням збільшення ємності на 700 мА·год.

Боротьба з відблисками камери за допомогою ШІ

У камері смартфона з'явиться алгоритм автоматичного усунення відблисків на об'єктиві. Яскраві вуличні ліхтарі або сонце під час заходу часто залишають на нічних знімках неприємні світлові артефакти.

Нова система на основі нейромереж розпізнаватиме такі відбитки на знімках і видалятиме їх.

Офіційний анонс лінійки Galaxy S27 очікується на початку 2027 року.

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