Надежные ИБП для котла и всего дома: лучшие модели осени по оценкам владельцев (фото)

Бесперебойники с чистой синусоидой остаются главным решением для домашней техники во время отключений света. Какие модели высоко оценили украинцы?

Чтобы помочь определиться с выбором ИБП для осенне-зимнего сезона, Фокус собрал три популярные модели класса 1000 Вт, изучив их особенности и опыт эксплуатации от реальных владельцев.

В связке с внешним аккумулятором на 12 В инвертор выравнивает нестабильное сетевое напряжение, а при пропадании тока за доли секунды переводит нагрузку на батарею, предотвращая остановку отопительных котлов, насосов, компьютера и других бытовых приборов.

Volt Polska SINUS PRO 1500 E (1050 Вт)

Один из самых востребованных бесперебойников с хорошей репутацией. Модель выпускают в широком диапазоне мощностей от 300 до 2100 Вт, не все из которых могут быть в наличии. Но именно версия на 1050 Вт предлагает оптимальный баланс стоимости и мощности. Она подходит для одновременного питания котла, освещения, ПК, роутера и не только. Прибор монтируется на стену, оснащен удобным экраном с индикацией нагрузки и поддерживает работу с любыми типами внешних аккумуляторов на 12 В.

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Дизайн ИБП Volt Polska SINUS PRO 1500 E Фото: rozetka.com.ua

Технические характеристики:

Полная мощность: 1500 ВА

Активная мощность: 1050 Вт

Форма выходного сигнала: чистая синусоида (220-230 В)

Диапазон стабилизации без перехода на АКБ: 170-270 В

Напряжение внешнего аккумулятора: 12 В

Скорость переключения на батарею: до 4 мс

Размеры и вес: 220 х 335 х 230 мм; 11,2 кг

Отзывы в Украине:

"Все работает, пришло вовремя, целое и хорошо упаковано. Немного шумноват, но свои функции выполняет". (отзыв о версии на 1600 Вт)

"Отслужил первый сезон, нареканий нет, хорошо работает". (отзыв о версии на 500 Вт)

"Постоянно срабатывает кулер, он мощный и соответственно громкий. Включается случайно: может два раза за пару минут, потом через час, а потом полдня молчит. Напряжение в розетке нестабильное, иногда проседает до 190 В. Но в целом прибор работает нормально, со своей задачей справляется". (отзыв о версии на 1600 Вт)

"Работает. Зиму отработал без проблем". (отзыв о версии на 500 Вт)

Цена в Украине:

Volt Polska SINUS PRO 1500 E (1050 Вт) — 9 857 грн.

Aruna UPS 1500 TOR (1000 Вт)

Конкурент Volt Polska, обладающий важным преимуществом — тороидальным трансформатором. Такая конструкция снижает собственное энергопотребление прибора под нагрузкой на 10-20%, снижает нагрев обмотки на холостом ходу почти в три раза и делает работу инвертора заметно тише. Аппарат умеет правильно заряжать как свинцово-кислотные (AGM/GEL), так и современные LiFePO4-батареи, а для удобной переноски на верхней грани предусмотрена складная ручка.

Особенности ИБП Aruna UPS 1500 TOR Фото: rozetka.com.ua

Технические характеристики:

Полная мощность: 1500 ВА

Номинальная мощность нагрузки: 1000 Вт

Форма выходного напряжения: чистая синусоида (220 В ±5% от АКБ)

Диапазон входного напряжения: 140-275 В

Напряжение батареи: 12 В

Регулировка тока заряда АКБ: три режима (L: 3-5 А, M: 6-9 А, H: 18-21 А)

Время переключения на резерв: не более 4 мс

Габариты и масса: 160 х 240 х 390 мм; 10,3 кг

Отзывы в Украине:

"Отлично работает: котел, свет в квартире, роутер, телевизор и зарядка телефонов от одного гелевого аккумулятора на 100 А·ч прекрасно справились зимой при отключениях в три очереди. Недавно докупил еще один аккумулятор. Холодильник запускает, но индикатор показывает пиковую нагрузку". (отзыв о версии на 1000 Вт)

"Очень понравился. Котел, ПК и свет в доме тянет без проблем. Единственное — постоянно показывает полный уровень заряда на литий-железо-фосфатном аккумуляторе". (отзыв о версии на 1000 Вт)

"Я бы не рекомендовал ставить его в спальню: при зарядке аккумулятора шумит постоянно, хотя за стенкой уже не слышно. Дисплей горит постоянно и довольно ярко в темной комнате, способа выключить подсветку не нашел. С аккумулятором на 100 А·ч зарядка идет током 10 А, поэтому с нуля заряжает около 10 часов". (отзыв о версии на 600 Вт)

Цена в Украине:

Aruna UPS 1500 TOR (1000 Вт) — 10 495 грн.

LogicPower LPE-B-PSW-1500VA+ (1000 Вт)

Линейно-интерактивный бесперебойник с правильной синусоидой со встроенным стабилизатором напряжения AVR, работающим в широком диапазаоне от 150 до 282 В. Ток заряда настраивается вручную прямо с панели управления в диапазоне от 1 до 35 А, что позволяет гибко использовать как компактные аккумуляторы на 20 А·ч, так и емкие сборки от 150 А·ч. Важный нюанс: у модели нет сквозного нуля, поэтому она не подходит для фазозависимого оборудования, но отлично работает с нефазозависимыми котлами, твердотопливным отоплением, насосами, серверами и ПК.

Типы аккумуляторов, совместимых с ИБП LogicPower LPE-B-PSW-1500VA+ Фото: hotline.ua

Технические характеристики:

Полная мощность: 1500 ВА

Активная мощность: 1000 Вт

Форма выходного сигнала: чистая синусоида (220/230/240 В ±5%)

Диапазон стабилизации AVR: 150-282 В

Напряжение внешнего аккумулятора: 12 В (настраиваемый ток заряда 1-35 А)

Время перехода на АКБ: 10 мс

Количество выходов: 2 евророзетки Schuko

Размеры и вес: 295 х 285 х 165 мм; 13 кг

Отзывы в Украине:

"В целом хороший бесперебойник, запустился из коробки без лишних настроек с двумя аккумуляторами LiFePO4 по 100 А·ч. С котлом и генератором работает без нареканий. Но родной вентилятор шумный — так руки и чешутся его заменить, и провода к батарее хотелось бы подлиннее".

"Качественный прибор, соответствует характеристикам и умеренно громкий. Лучше сразу вынести в коридор или другую комнату, чтобы ночью не мешал гудением. Легко настраивается под любой аккумулятор".

"Покупкой доволен, со своими задачами справляется. Единственное — не совсем корректно отображает уровень заряда на экране: при зарядке всегда показывает 90%, а при работе от батареи — 100%, но в приложении самого аккумулятора все видно точно".

Цена в Украине:

LogicPower LPE-B-PSW-1500VA+ (1000 Вт) — 11 082 грн.

Ранее сообщалось, что есть зарядная станция для питания всего дома, которую рекомендуют эксперты в 2026 году.

Также Фокус писал про зарядные станции под любые нужды. В обзоре Фокуса участвовали зарядки Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 и Ugreen PowerRoam GS600.