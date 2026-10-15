Надійні ДБЖ для котла та всього будинку: найкращі моделі осені за відгуками власників (фото)

Джерела безперебійного живлення з чистою синусоїдою залишаються найкращим рішенням для побутової техніки під час відключень електроенергії. Які моделі високо оцінили українці?

Щоб допомогти визначитися з вибором ДБЖ для осінньо-зимового сезону, Фокус підібрав три популярні моделі потужністю 1000 Вт, проаналізувавши їхні особливості та відгуки про експлуатацію від реальних власників.

У поєднанні із зовнішнім акумулятором на 12 В інвертор вирівнює нестабільну мережеву напругу, а в разі зникнення струму за частки секунди переводить навантаження на акумулятор, запобігаючи зупинці опалювальних котлів, насосів, комп’ютера та інших побутових приладів.

Volt Polska SINUS PRO 1500 E (1050 Вт)

Один із найпопулярніших ДБЖ із гарною репутацією. Цю модель випускають у широкому діапазоні потужностей від 300 до 2100 Вт, хоча не всі з них можуть бути в наявності. Але саме версія на 1050 Вт пропонує оптимальний баланс вартості та потужності. Вона підходить для одночасного живлення котла, освітлення, ПК, роутера та не тільки. Прилад монтується на стіну, оснащений зручним екраном з індикацією навантаження та підтримує роботу з будь-якими типами зовнішніх акумуляторів на 12 В.

Видео дня

Дизайн ДБЖ Volt Polska SINUS PRO 1500 E Фото: rozetka.com.ua

Технічні характеристики:

Повна потужність: 1500 ВА

Активна потужність: 1050 Вт

Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда (220–230 В)

Діапазон стабілізації без переходу на АКБ: 170–270 В

Напруга зовнішнього акумулятора: 12 В

Швидкість перемикання на акумулятор: до 4 мс

Розміри та вага: 220 × 335 × 230 мм; 11,2 кг

Відгуки в Україні:

"Все працює, надійшло вчасно, ціле та добре упаковане. Трохи шумне, але виконує свої функції". (відгук про версію на 1600 Вт)

"Пропрацював перший сезон, нарікань немає, добре працює". (відгук про версію на 500 Вт)

"Постійно спрацьовує кулер, він потужний і, відповідно, гучний. Вмикається випадково: може двічі за пару хвилин, потім через годину, а потім півдня мовчить. Напруга в розетці нестабільна, іноді просідає до 190 В. Але загалом прилад працює нормально, зі своїм завданням справляється". (відгук про версію на 1600 Вт)

"Працює. Зиму відпрацював без проблем". (відгук про версію на 500 Вт)

Ціна в Україні:

Volt Polska SINUS PRO 1500 E (1050 Вт) — 9 857 грн.

Aruna UPS 1500 TOR (1000 Вт)

Конкурент Volt Polska, який має важливу перевагу — тороїдальний трансформатор. Така конструкція знижує власне енергоспоживання приладу під навантаженням на 10–20 %, зменшує нагрівання обмотки на холостому ходу майже втричі та робить роботу інвертора помітно тихішою. Пристрій вміє правильно заряджати як свинцево-кислотні (AGM/GEL), так і сучасні LiFePO4-акумулятори, а для зручного перенесення на верхній грані передбачена складна ручка.

Особливості ДБЖ Aruna UPS 1500 TOR Фото: rozetka.com.ua

Технічні характеристики:

Повна потужність: 1500 ВА

Номінальна потужність навантаження: 1000 Вт

Форма вихідної напруги: чиста синусоїда (220 В ±5% від АКБ)

Діапазон вхідної напруги: 140–275 В

Напруга акумулятора: 12 В

Регулювання струму заряду АКБ: три режими (L: 3–5 А, M: 6–9 А, H: 18–21 А)

Час перемикання на резерв: не більше 4 мс

Габарити та маса: 160 × 240 × 390 мм; 10,3 кг

Відгуки в Україні:

"Працює чудово: котел, освітлення в квартирі, роутер, телевізор і зарядка телефонів від одного гелевого акумулятора на 100 А·год чудово впоралися взимку під час відключень у три черги. Нещодавно докупив ще один акумулятор. Холодильник запускається, але індикатор показує пікове навантаження". (відгук про версію на 1000 Вт)

"Дуже сподобався. Котел, ПК та освітлення в будинку забезпечує без проблем. Єдине — постійно показує повний рівень заряду на літій-залізо-фосфатному акумуляторі". (відгук про версію на 1000 Вт)

"Я б не рекомендував ставити його в спальню: під час заряджання акумулятора постійно шумить, хоча за стіною вже не чутно. Дисплей світиться постійно й досить яскраво в темній кімнаті, способу вимкнути підсвічування не знайшов. З акумулятором на 100 А·год зарядка відбувається струмом 10 А, тому з нуля заряджається близько 10 годин". (відгук про версію на 600 Вт)

Ціна в Україні:

Aruna UPS 1500 TOR (1000 Вт) — 10 495 грн.

LogicPower LPE-B-PSW-1500VA+ (1000 Вт)

Лінійно-інтерактивний ДБЖ із правильною синусоїдою та вбудованим стабілізатором напруги AVR, що працює в широкому діапазоні від 150 до 282 В. Струм заряду налаштовується вручну безпосередньо з панелі керування в діапазоні від 1 до 35 А, що дозволяє гнучко використовувати як компактні акумулятори на 20 А·год, так і ємні акумуляторні батареї від 150 А·год. Важливий нюанс: у моделі немає наскрізного нуля, тому вона не підходить для фазозалежного обладнання, але чудово працює з нефазозалежними котлами, твердопаливним опаленням, насосами, серверами та ПК.

Типи акумуляторів, сумісних із ДБЖ LogicPower LPE-B-PSW-1500VA+ Фото: hotline.ua

Технічні характеристики:

Повна потужність: 1500 ВА

Активна потужність: 1000 Вт

Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда (220/230/240 В ±5%)

Діапазон стабілізації AVR: 150–282 В

Напруга зовнішнього акумулятора: 12 В (настроюваний струм заряду 1–35 А)

Час переходу на АКБ: 10 мс

Кількість виходів: 2 євророзетки Schuko

Розміри та вага: 295 × 285 × 165 мм; 13 кг

Відгуки в Україні:

"Загалом це хороший ДБЖ, запрацював одразу після розпакування без зайвих налаштувань із двома акумуляторами LiFePO4 по 100 А·год. З котлом і генератором працює без нарікань. Але штатний вентилятор гучний — так і кортить його замінити, а дроти до акумулятора хотілося б довші".

"Якісний прилад, відповідає характеристикам і помірно гучний. Краще відразу винести в коридор або іншу кімнату, щоб вночі не заважав гудінням. Легко налаштовується під будь-який акумулятор".

"Задоволений покупкою, зі своїми завданнями справляється. Єдине — не зовсім коректно відображає рівень заряду на екрані: під час заряджання завжди показує 90 %, а під час роботи від батареї — 100 %, але в додатку самого акумулятора все видно точно".

Ціна в Україні:

LogicPower LPE-B-PSW-1500VA+ (1000 Вт) — 11 082 грн.

Раніше повідомлялося, що існує зарядна станція для забезпечення електроенергією всього будинку, яку експерти рекомендують у 2026 році.

Також Фокус писав про зарядні станції для будь-яких потреб. У огляді "Фокусу" брали участь зарядні пристрої Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 та Ugreen PowerRoam GS600.