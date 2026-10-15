Раскрыт новый смартфон с батареей 12 070 мАч: какая модель побьет прежние рекорды (фото)

Бренд Honor готовит к выходу линейку игровых смартфонов Win 2, где модель Win RT 2 получит впечатляющий аккумулятор емкостью 12 070 мАч.

Телефоны появились в интернет-магазине компании в Китае, а их ключевые параметры раскрыл инсайдер Digital Chat Station, пишет Gizmochina.

Батарея и охлаждение Honor Win RT 2

Главной фишкой аппарата станет гигантский аккумулятор емкостью 12 070 мАч. Сертификация регулятора 3C подтверждает, что смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Чтобы начинка не перегревалась во время долгих игровых сессий, инженеры встроили в корпус кулер.

Honor Win RT 2 оснастят 6,89-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2K, тонкими рамками и кадровой частотой 185 Гц. Внутри установлен Snapdragon 8 Elite Gen 5, а за звук отвечают симметричные стереодинамики 1216. Модель выйдет в версиях на12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

Видео дня

Дизайн смартфонов серии Honor Win 2 Фото: Honor

Характеристики Honor Win 2 и Win Turbo 2

Помимо версии RT, в серию вошли еще две модели:

Honor Win 2: Топовый аппарат получит новейший 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батарею на 10 000 мАч со 100-ваттной зарядкой. Дисплей здесь такой же — 6,89 дюйма на 185 Гц. Также предусмотрена модификация на 16 ГБ ОЗУ и накопитель емкостью 1 ТБ.

Топовый аппарат получит новейший 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батарею на 10 000 мАч со 100-ваттной зарядкой. Дисплей здесь такой же — 6,89 дюйма на 185 Гц. Также предусмотрена модификация на 16 ГБ ОЗУ и накопитель емкостью 1 ТБ. Honor Win Turbo 2: Телефон по дизайну схож с RT 2, но выйдет на чипе MediaTek Dimensity и получит более доступную базовую версию на 8/256 ГБ.

Анонс линейки смартфонов в Китае состоится 21 октября. Устройства выйдут в ярких цветах с красными акцентами, подчеркивающих их геймерскую направленность: красно-синем (Red and Blue Buff), черном (Quickly Star Black) и золотистом (Designated Win).

Ранее сообщалось, какой флагман Samsung выгоднее купить. Galaxy S27 Pro сравнили Galaxy S27 Ultra еще до их выхода.