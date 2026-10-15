Розкрито новий смартфон з батареєю на 12 070 мА·год: яка модель поб"є минулі рекорди (фото)

Бренд Honor готує до випуску лінійку ігрових смартфонів Win 2, серед яких модель Win RT 2 буде оснащена вражаючим акумулятором ємністю 12 070 мА·год.

Телефони з'явилися в інтернет-магазині компанії в Китаї, а їхні основні характеристики оприлюднив інсайдер Digital Chat Station, пише Gizmochina.

Акумулятор та система охолодження Honor Win RT 2

Головною особливістю пристрою стане гігантський акумулятор ємністю 12 070 мА·год. Сертифікація регулятора 3C підтверджує, що смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. Щоб внутрішні компоненти не перегрівалися під час тривалих ігрових сесій, інженери вбудували в корпус охолоджувач.

Honor Win RT 2 буде оснащений 6,89-дюймовим екраном AMOLED із роздільною здатністю 2K, тонкими рамками та частотою оновлення 185 Гц. Усередині встановлено Snapdragon 8 Elite Gen 5, а за звук відповідають симетричні стереодинаміки 1216. Модель вийде у версіях на 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ та 16/512 ГБ.

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Дизайн смартфонів серії Honor Win 2 Фото: Honor

Характеристики Honor Win 2 та Win Turbo 2

Окрім версії RT, до серії увійшли ще дві моделі:

Honor Win 2: Цей топовий смартфон отримає новітній 2-нм процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 та акумулятор ємністю 10 000 мА·год із 100-ватним зарядним пристроєм. Дисплей тут такий самий — 6,89 дюйма з частотою оновлення 185 Гц. Також передбачена модифікація з 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем ємністю 1 ТБ.

Цей топовий смартфон отримає новітній 2-нм процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 та акумулятор ємністю 10 000 мА·год із 100-ватним зарядним пристроєм. Дисплей тут такий самий — 6,89 дюйма з частотою оновлення 185 Гц. Також передбачена модифікація з 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем ємністю 1 ТБ. Honor Win Turbo 2: Телефон за дизайном схожий на RT 2, але вийде на базі чіпа MediaTek Dimensity і отримає більш доступну базову версію на 8/256 ГБ.

Анонс лінійки смартфонів у Китаї відбудеться 21 жовтня. Пристрої вийдуть у яскравих кольорах із червоними акцентами, що підкреслюють їхню орієнтацію на геймерів: червоно-синьому (Red and Blue Buff), чорному (Quickly Star Black) та золотистому (Designated Win).

Раніше повідомлялося, який флагман Samsung вигідніше придбати. Galaxy S27 Pro порівняли з Galaxy S27 Ultra ще до їхнього виходу на ринок.