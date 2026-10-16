Когда стоит менять свой смартфон: эксперты пояснили, в каких случаях апгрейд оправдан

Менять смартфоны точно не стоит каждый год, особенно теперь, когда все стремительно дорожает. Но какая стратегия оптимальна? Обозреватель Фокуса дополняет рассуждения экспертов собственным опытом.

Аналитик Кристиян Лучич, разобрал застой на примерах последних устройств от Samsung, Apple и Vivo, пишет Android Headlines.

Косметические изменения и старые процессоры

Главным аргументом для покупки нового смартфона всегда оставался рост быстродействия, однако сейчас развитие компонентов отстает от маркетинговых планов. Некоторые компании выпускают по два поколения устройств в год: например, линейка Oppo Reno 15 вышла в январе 2026 года, а Reno 16 появилась уже в июне, всего через пять месяцев. При этом разница между ними сводится к мелким деталями внешности.

Ярким примером застоя стал октябрьский Vivo V80. Аппарат получил процессор Snapdragon 7 Gen 4 — точно такой же чип стоял в моделях V70 и V60. Корпус, экран, скорость зарядки и тыльные камеры не изменились вовсе, а выбор оперативной памяти даже сократился. Похожая ситуация сложилась у Samsung: Galaxy A57 минимально отличается от прошлогоднего A56, а различия между флагманами Galaxy S25 и S26 сводятся к незначительному изменению формы блока камер и слегка увеличенной батарее.

Видео дня

Galaxy A57 и Galaxy A56 Фото: PhoneArena

Кризис памяти и долгая поддержка прошлых моделей

Ситуацию усугубил дефицит чипов памяти. Разработчики систем искусственного интеллекта массово скупают кремниевые пластины DRAM и NAND для серверов, провоцируя рост цен для мобильного сектора. В результате производители смартфонов урезают конфигурации и переносят старые компоненты в новинки, чтобы удержать себестоимость.

На этом фоне покупка прошлогоднего аппарата выглядит гораздо разумнее. Покупатель получает устройство в новом состоянии со скидкой, а длительная поддержка софта (от пяти до семи лет обновлений Android у Samsung и Google) стирает программную разницу между поколениями. Показательно поступила Apple: компания отложила релиз базового iPhone 18 на следующий год, сосредоточившись на складном iPhone Duo и признав, что прошлогодний iPhone 17 не требует спешной замены.

Когда же обновлять смартфон?

Дополним, что действительно, даже без учета сегодняшних реалий с подорожанием телефонов, менять устройство каждый год почти никогда не было смысла, ни в ультрабюджетном, ни во флагманском сегменте. На западе эта традиция в основном сопряжена с iPhone и с потребительской культурой. Каждое поколение смартфонов Apple — это событие, которое привлекает внимание масс. И даже попросту новый цвет, вроде черного в iPhone 18 Pro, — для многих уже достаточная причина для апгрейда.

Лучший практический совет был и остается следующим: берите прошлогодний смартфон в новом состоянии, который за время присутствия на полках успел подешеветь, но сохранил отличное соотношение цены и качества. Особенно сейчас, когда в телефонах этого года характеристики зачастую не лучше, а в некоторых моментах (объем ОЗУ и накопителя), хуже при повышенных ценах.

Смартфоны 2025 или 2024 года, как правило, объективно интереснее по соотношению стоимости и параметров. И поскольку кризис на рынке оперативки вряд ли закончится даже в ближайший год или два, имеет смысл присматриваться к телефону прямо сейчас, осенью 2026 года, пока в рознице еще есть гаджеты по прежним ценам. И смотреть стоит именно на середняки или флагманы прошлых лет.

Опрос Смартфон какого бренда вы рассматриваете к покупке следующим? Опрос открыт до Samsung Apple Xiaomi POCO Realme Motorola Oppo Vivo OnePlus Другой Голосувати

К слову, если у вас максимально недорогой смартфон и вы присматриваете себе устройство в категории до 5-7 тысяч гривен, нужно быть особенно осторожным. Очень легко нарваться на модель, которая не предложит никакого улучшения по быстродействию, качеству экрана или камеры. Потому что в этом сегменте стагнация по характеристикам — привычное дело для большинства брендов. Сейчас это особенно актуально, потому производителям в принципе тяжело предложить тот же девайс по прошлогодней цене — компоненты стали слишком дорогими.

Вот пример. Samsung Galaxy A08 оснащен тем же процессором MediaTek Helio G99, что и Galaxy A07. Сколько лет мы уже наблюдаем этот чип, пусть и не самый плохой, в телефонах начального уровня? Сказать сложно.

Тем не менее A08, новинка 2026 года у одного из ритейлеров, стоит 10 699 гривен, тогда как Galaxy A07 (2025) стоит 8 749 гривен, обладая аналогичным железом. Единственное, чем отличается более новый телефон — это слегка увеличенной батареей И более свежей версией ОС Android, что в целом даже преимуществом сложно назвать, учитывая шестилетний срок обновлений ПО для всех смартфонов A-серии.

Итог: при выборе смартфона онлайн или даже в непосредственно магазин выясняйте, нет ли в наличии устройства с аналогичными параметрами, которое стоит дешевле самого нового представителя этой линейки.

Ранее сообщалось, что лучше: заменить аккумулятор в старом телефоне или купить новый смартфон?

Также Фокус писал про топ-5 складных смартфонов 2026 года от Apple, Honor, Samsung и Pixel.