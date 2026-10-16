Коли варто міняти свій смартфон: експерти пояснили, в яких випадках апгрейд виправданий

Міняти смартфони точно не варто щороку, особливо зараз, коли все стрімко дорожчає. Але яка стратегія є оптимальною? Оглядач Фокусу доповнює думки експертів власним досвідом.

Аналітик Крістіян Лучіч проаналізував ситуацію із застоєм на прикладі останніх моделей від Samsung, Apple та Vivo, пише Android Headlines.

Косметичні зміни та застарілі процесори

Головним аргументом на користь придбання нового смартфона завжди було підвищення продуктивності, проте зараз розвиток компонентів відстає від маркетингових планів. Деякі компанії випускають по два покоління пристроїв на рік: наприклад, лінійка Oppo Reno 15 вийшла в січні 2026 року, а Reno 16 з’явилася вже в червні, всього через п’ять місяців. При цьому різниця між ними зводиться до дрібних деталей зовнішнього вигляду.

Яскравим прикладом стагнації став жовтневий Vivo V80. Пристрій отримав процесор Snapdragon 7 Gen 4 — точно такий самий чіп був у моделях V70 і V60. Корпус, екран, швидкість заряджання та тильні камери не змінилися взагалі, а вибір оперативної пам’яті навіть скоротився. Схожа ситуація склалася у Samsung: Galaxy A57 мінімально відрізняється від торішнього A56, а відмінності між флагманами Galaxy S25 і S26 зводяться до незначної зміни форми блоку камер і трохи збільшеного акумулятора.

Видео дня

Galaxy A57 та Galaxy A56 Фото: PhoneArena

Криза пам'яті та тривала підтримка попередніх моделей

Ситуацію погіршив дефіцит чіпів пам’яті. Розробники систем штучного інтелекту масово скуповують кремнієві пластини DRAM і NAND для серверів, що спричиняє зростання цін у мобільному секторі. У результаті виробники смартфонів скорочують конфігурації та використовують старі компоненти в нових моделях, щоб утримати собівартість.

На цьому тлі купівля торішньої моделі виглядає набагато розумнішою. Покупець отримує пристрій у новому стані зі знижкою, а тривала підтримка програмного забезпечення (від п’яти до семи років оновлень Android від Samsung і Google) нівелює програмну різницю між поколіннями. Показово вчинила Apple: компанія відклала випуск базового iPhone 18 на наступний рік, зосередившись на складаному iPhone Duo та визнавши, що торішній iPhone 17 не потребує термінової заміни.

Коли ж варто оновлювати смартфон?

Додам, що справді, навіть не беручи до уваги сьогоднішні реалії з подорожчанням телефонів, міняти пристрій щороку майже ніколи не мало сенсу — ані в ультрабюджетному, ані у флагманському сегменті. На Заході ця традиція в основному пов’язана з iPhone та споживчою культурою. Кожне покоління смартфонів Apple — це подія, яка привертає увагу широкої публіки. І навіть просто новий колір, на кшталт чорного в iPhone 18 Pro, — для багатьох уже достатня причина для оновлення.

Найкраща практична порада була і залишається такою: купуйте торішній смартфон у новому стані, який за час перебування на полицях встиг подешевшати, але зберіг чудове співвідношення ціни та якості. Особливо зараз, коли в цьогорічних телефонах характеристики часто не кращі, а в деяких аспектах (обсяг оперативної пам’яті та накопичувача) — гірші при підвищених цінах.

Смартфони 2025 або 2024 року, як правило, об’єктивно цікавіші з точки зору співвідношення ціни та характеристик. І оскільки криза на ринку оперативної пам'яті навряд чи закінчиться навіть у найближчий рік чи два, має сенс придивлятися до телефону саме зараз, восени 2026 року, поки в роздрібній торгівлі ще є гаджети за колишніми цінами. І варто звернути увагу саме на середньоцінові моделі або флагмани минулих років.

Опитування Смартфон якого бренду ви розглядаєте як наступну покупку? Опитування відкрите до Samsung Apple Xiaomi POCO Realme Motorola Oppo Vivo OnePlus Інший Голосувати

До речі, якщо у вас максимально недорогий смартфон і ви обираєте собі пристрій у ціновій категорії до 5–7 тисяч гривень, слід бути особливо обережним. Дуже легко натрапити на модель, яка не запропонує жодних покращень щодо швидкодії, якості екрану чи камери. Адже в цьому сегменті стагнація характеристик — звична справа для більшості брендів. Зараз це особливо актуально, оскільки виробникам, в принципі, важко запропонувати той самий девайс за торішньою ціною — компоненти стали занадто дорогими.

Ось приклад. Samsung Galaxy A08 оснащений тим самим процесором MediaTek Helio G99, що й Galaxy A07. Скільки років ми вже бачимо цей чіп, хай і не найгірший, у телефонах початкового рівня? Складно сказати.

Проте A08, новинка 2026 року в одного з ритейлерів, коштує 10 699 гривень, тоді як Galaxy A07 (2025) коштує 8 749 гривень, маючи аналогічну апаратну частину. Єдине, чим відрізняється новіший телефон, — це трохи більший акумулятор і свіжіша версія ОС Android, що загалом навіть важко назвати перевагою, з огляду на шестирічний термін оновлень ПЗ для всіх смартфонів серії A.

Висновок: обираючи смартфон онлайн або навіть безпосередньо в магазині, з’ясуйте, чи немає в наявності пристрою з аналогічними характеристиками, який коштує дешевше за найновішу модель цієї лінійки.

Раніше повідомлялося, що краще: замінити акумулятор у старому телефоні чи купити новий смартфон?

Також Фокус писав про топ-5 складаних смартфонів 2026 року від Apple, Honor, Samsung та Pixel.