Доступные флагманы с батареей на 9000 мАч: что известно про OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro

OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro — смартфоны, которые обещают удивить отличными параметрами в своем сегменте.

Телефоны, по слухам, получат основной фотосенсор на 200 Мп. Раньше считалось, что такую камеру поставят только в дорогую Pro-версию, но свежие данные говорят об апгрейде сразу для обоих аппаратов OnePlus Ace 7 и 7 Pro.

О планах компании на линейку сообщает инсайдер Digital Chat Station, пишет GSMArena. Судя по всему, субфлагманы порадуют не только производительностью, но и фотовозможностями. На глобальном рынке один из этих аппаратов получит имя OnePlus 16R.

Камеры на 200 Мп и телевик от Oppo

В прошлом поколении Ace 6 стояла довольно базовая камера на 50 Мп, так что для серии это заметный шаг вперед. При этом старший Ace 7 Pro дополнительно укомплектуют перископом на 50 Мп с оптическим зумом 3.5x. Обрабатывать кадры будут алгоритмы флагманов Oppo.

Видео дня

Оба телефона уже засветились в официальных базах Google, поэтому их представят одновременно.

Батарея на 9000 мАч и встроенный кулер

В экраны новинок встроят ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев — они срабатывают быстрее и точнее обычных оптических датчиков.

Базовый Ace 7 получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей и батарею емкостью 9000 мАч. Чтобы начинка не перегревалась в тяжелых играх, в корпус встроят кулер с двойным обдувом. Процессором выступит Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 — уже не самый топовый, но очень мощный и сейчас.

Ранее сообщалось, какие смартфоны OnePlus и Oppo получат Android 17 и когда.