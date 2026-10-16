Доступні флагмани з акумулятором на 9000 мА·год: що відомо про OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro

OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro — смартфони, які обіцяють здивувати чудовими характеристиками у своєму сегменті.

За чутками, ці телефони отримають основний фотосенсор на 200 Мп. Раніше вважалося, що таку камеру встановлять лише в дорогу версію Pro, але найсвіжіші дані свідчать про оновлення одразу для обох моделей — OnePlus Ace 7 та 7 Pro.

Про плани компанії щодо цієї лінійки повідомляє інсайдер Digital Chat Station, пише GSMArena. Судячи з усього, субфлагмани порадують не лише продуктивністю, а й фотоможливостями. На світовому ринку один із цих пристроїв отримає назву OnePlus 16R.

Камери на 200 Мп і телеоб'єктив від Oppo

У попередньому поколінні Ace 6 була встановлена досить базова камера на 50 Мп, тож для цієї серії це помітний крок уперед. При цьому старшу модель Ace 7 Pro додатково оснастять перископом на 50 Мп з 3,5-кратним оптичним зумом. Обробкою кадрів займатимуться алгоритми флагманських моделей Oppo.

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Обидва телефони вже з'явилися в офіційних базах даних Google, тому їх презентують одночасно.

Акумулятор ємністю 9000 мА·год та вбудований охолоджувач

У екрани нових моделей вбудують ультразвукові сканери відбитків пальців — вони спрацьовують швидше й точніше, ніж звичайні оптичні датчики.

Базова модель Ace 7 отримає 6,78-дюймовий OLED-дисплей та акумулятор ємністю 9000 мА·год. Щоб компоненти не перегрівалися під час ресурсних ігор, у корпус вбудують кулер із подвійним охолодженням. Процесором стане Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5 — вже не найтоповіший, але й нині дуже потужний.

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