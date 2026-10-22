Кнопочный телефон с современными функциями: сколько стоит новая "раскладушка" Sunbeam (фото)
Компания Sunbeam Wireless анонсировала защищенные раскладные телефоны F1 Pro Poplar и F1 Pro Walnut с физической клавиатурой и поддержкой мессенджера.
Ожидается, что смартфоны Sunbeam F1 Pro Poplar и F1 Pro Walnut появятся в продаже в ноябре 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте бренда.
Как F1 Pro Poplar, так и F1 Pro Walnut оснащены собственным мессенджером Sunbeam, который позволяет пользователям обмениваться сообщениями с другими пользователями Dewdrop и людьми, использующими Signal на обычных смартфонах.
Обе версии Sunbeam F1 Pro оснащены 2,8-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 480 x 640 пикселей, процессор MediaTek MT6739 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,28 ГГц, а также 3 ГБ оперативной памяти в сочетании с 32 ГБ встроенной памяти. Поддержка карт microSD позволяет расширить встроенную память.
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Кроме того, телефоны Sunbeam F1 Pro оснащены 5-мегапиксельной камерой, съемным аккумулятором емкостью 2200 мАч, заряжаемым через USB-C, и 3,5-мм разъемом для наушников. Они работают на базе операционной системы Sunbeam BasicOS и поддерживают Bluetooth.
Другие функции Sunbeam F1 Pro включают музыкальный плеер, диктофон, визуальную голосовую почту, навигацию и приложение Google Waze. Можно настроить несколько учетных записей, включая Google, Microsoft, AOL и Yahoo. Также поддерживается запись и воспроизведение видео, хотя их продолжительность ограничена двумя минутами.
Что касается различий между этими двумя моделями, F1 Pro Poplar предлагает намеренно ограниченный программный функционал. В нем нет веб-браузера, функций социальных сетей и магазина приложений, а также он не может работать в качестве точки доступа Wi-Fi. Оба смартфона позиционируются как защищенные, однако о конкретных сертификациях не сообщается.
- Цена Sunbeam F1 Pro Poplar и Walnut — 389 долларов (около 17 540 грн).
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